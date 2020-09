FOTO VIDEO Fiu de preot din Iasi, cap de retea mafiota de trafic de droguri. Zeci de mii de euro gasiti la perchezitii

Perchezitii si la locatii ale familiei preotului paroh Nicolae Zugravu

Perchezitii au avut loc si la casa, discoteca, clubul si piscina detinute de familia unui cunoscut preot din judetul Iasi - Nicolae Zugravu, paroh la Biserica "Sfanta Parascheva" din orasul Targu Frumos. Fiul acestuia este un important membru al retelei de traficanti destructurata.Oamenii legii au gasit doua sere pline efectiv cu droguri: in localitatea Feredeni din comuna Deleni si in municipiul Harlau. Acestea apartineau unui grup organizat de traficanti de droguri care vindeau cantitati mari in orasele Harlau, Targu Frumos si municipiul Iasi, fiind "functionale" inca din anul 2018.Oamenii legii au carat toata noaptea zeci de saci cu droguri, din locatii situate in judetul Iasi, 40 de saci provenind numai de la una din acestea, in satul Feredeni - Deleni. In aceste locatii, reteaua, functionala de ani buni, avea imense plantatii de cannabis."Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Iasi si S.C.C.O. Vaslui au efectuat un numar de 18 perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a judetului Iasi, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, detinere, fara drept, de droguri de risc in vederea consumului propriu", se arata intr-un comunicat al DIICOT.In urma perchezitiilor, anchetatorii au ridicat peste 200 de kilograme de plante de cannabis, cocaina, Ecstasy, zeci de mii de euro, cat si cantare si alte obiecte folosite la distributia si vanzarea drogurilor."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca suspectii au infiintat mai multe culturi de cannabis, pe care ulterior le-au ingrijit, in scopul obtinerii unor importante cantitati de cannabis destinate comercializarii en-gros. De asemenea, in urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, suspectii au achizitionat cantitati importante de droguri de mare risc (mdma-ecstasy, mdma-pulverulent), pe care, ulterior, le-au comercializat tinerilor de pe raza municipiului Iasi si a orasului Harlau. Cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare, au fost identificate doua culturi de cannabis indoor si outdoor, precum si droguri de mare risc", mai arata cei de la DIICOT.La Targu Frumos, la un alt membru important al retelei, Iulius Zugravu, fiul cunoscutului preot paroh Nicolae Zugravu, de la Biserica "Sfanta Parascheva" din Targu Frumos, a fost gasita o cantitate mica de cannabis, insa politistii au ridicat din casa acestuia importante mijloace de proba care certifica suspiciunile procurorilor ca era implicat in traficul cu droguri pe raza orasului Targu Frumos, scrie publicatia locala Ziarul de Iasi. Potrivit sursei citate fratele acestuia, Livius Zugravu, a avut aceleasi probleme cu legea, cu drogurile, in urma cu cativa ani, cei doi detinand cea mai cunoscuta discoteca din oras. Acesta a murit in anul 2016 in urma unui accident rutier.Politistii au facut perchezitie inclusiv la domiciliul sotiei defunctului, la piscina, discoteca, clubul pentru copii cat si sala de petreceri apartinand familiei parohului, insa nu au fost gasite droguri. Aceste locatii, cred politistii, erau folosite ca paravan pentru distributia de droguri.