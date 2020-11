Infotrafic: Tronsoane intregi de A1 si A2 sunt acoperite de un val de ceata. E aglomeratie si pe DN1, spre munte

Politistii rutieri recomanda o prudenta la volan. "Este necesar sa se ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum, iar fiecare manevra in trafic sa se faca numai dupa o temeinica asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie sa fie reglate corespunzator", sunt recomandarile celor de la Infotrafic.Tot politistii anunta ca se circula cu dificultate si pe DN1, in special in zona centurii de Vest a Ploiestiului, dar si in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei.Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei.