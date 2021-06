Cabluri roase de sobolani in centrul Bucurestiului: timp de doua ore n-a functionat niciun semafor

Semafoarele din intersecti s-au defectat miercuri, 16 iunie, dupa ce cablurile dispozitivelor au fost roase de sobolani. Traficul s-a desfasurat cu dificultate in zona, anunta intr-o postare pe Facebook Compania Municipala pentru Managementul Traficului:"In jurul orei 14.00, echipa tehnica a Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti a fost solicitata pentru remedierea problemei. S-a constatat ca defectiunea s-a produs din cauza rozatoarelor care au adus pagube cablajului aferent semaforizarii.Echipa noastra a demolat, igienizat si refacut legaturile electrice, reusind ca pana la ora 15.30 sa asigure repunerea in functiune a semafoarelor si implicit reluarea traficului in conditii normale.Ne cerem scuze pentru disconfortul creat participantilor la trafic si asiguram cetatenii ca vom interveni cu acelasi profesionalism de fiecare data cand vom fi solicitati".Un al doilea incident de acest fel a fost intens mediatizat tot miercuri, 16 iunie, cand mai multi sobolani au fost fotografiati "atentand" la produsele de panificatie dintr-un magazin din Capitala, din sectorul 1. Reprezentantii Mega Image au reactionat precizand ca situatia le este cunoscuta. Acestia au dat asigurari ca se fac actiuni de deratizare.