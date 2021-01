INTERVIU Romanul care a fluidizat traficul in New York il va ajuta pe Nicusor Dan sa rezolve ambuteiajele din Bucuresti: "Nu voi primi nimic pentru munca mea"

Primii pasi pentru fluidizarea traficului

Vrea semafoare inteligente si tren urban

Politica pasilor marunti

Linii speciale de autobuze si troleibuze, benzi speciale pentru transportul public

Primul om care a aplelat la camere video in trafic

In anii '90, Michael Horodniceanu a fost desemnat sa conduca intreg traficul de suprafata al New York-ului si sa-i rezolve problemele, iar din 2007 si pana in 2016 i-a fost incredintata modernizarea intregii retele de metrou din metropola si i s-au dat puteri depline pentru a rezolva toate problemele ce tin de trafic, atat cel de suprafata, cat si cel subteran.Michael Horodniceanu a discutat cu Ziare.com despre problemele de trafic si cele care tin de transportul public bucurestean si despre planurile sale pentru fluidizarea circulatiei in cel mai mare oras al Romaniei.Sunt nascut si crescut in Bucuresti, am trait aici pana la 17 ani, cand am plecat in Israel. Ma simt legat de acest oras, de aceste locuri si vreau sa ofer si eu ceva in schimb locului in care mi-am petrecut copilaria.Cand am fost rugat de domnul Nicusor Dan sa-l ajut sa fluidizeze traficul si sa reformeze transportul public nu am stat pe ganduri si am acceptat imediat. E un sentiment placut sa simti ca poti face ceva pentru orasul in care ai vazut lumina zilei si ai petrecut poate cei mai frumosi ani ai vietii, cei ai copilariei.Un singur lucru as mai adauga aici: il voi ajuta pro bono pe domnul Dan, ceea ce inseamna ca nu voi primi niciun ban, nu voi primi nimic pentru munca mea. Intelegerea e doar sa mi se deconteze transportul, avionul, atunci cand voi veni in Bucuresti.Una dintre problemele care exista astazi si care va avea o influenta signifianta asupra traficului este faptul ca, din cauza coronavirusului, oamenilor le e frica sa mearga cu transportul public. Si asta este ceva care se intampla nu doar in Bucuresti, ci in toata lumea, unde numarul de oameni care se folosesc de transport public s-a micsorat semnificativ. Este, la ora actuala, in jurul a 20-30% fata de ce a fost inainte.Deci asta este o situatie proasta, pentru ca sa se rezolve problema circulatiei, sa transferi un numar relativ mare de oameni care sa nu aduca masinile in Bucuresti, ci sa le parcheze undeva in anumite locatii specificate de unde vor putea sa ia un mijloc de transport public.Ideea este ca acest lucru se va rezolva in timp si spatiu, cand oamenii se vor reintoarce la transportul public, cu toate ca la ora actuala, in toata lumea exista aceasta frica de a se inghesui intr-un autobuz sau intr-un metrou sau intr-un tramvai.In acelasi timp, aceasta perioada in care lumea va reveni la normal, dupa ce oamenii vor incepe sa fie imunizati impotriva acestui virus, e nevoie sa ne gandim de acum ce se va face in viitor pentru a rezolva aceste probleme. Planurile nu sunt implementabile in mod automat, ci trebuie facute inainte de a se pune in miscare. Primul pas va fi de a evalua aceste propozitii care vor reusi sa reduca traficul si sa rezolve problema.Managementul de transport este foarte important si asta este ceva care eu nu stiu cum este executat in Bucuresti. Nu stiu cine are dreptul sa faca anumite lucruri si cine are dreptul sa faca alte lucruri. Deci e foarte important ca in paralel cu ideile sa fie vazut cine are responsabilitatea de a executa sau nu idei.Practic, ideile trebuie puse pe diferite nivele, dintre care unele sunt exclusiv de management, altele sunt tehnice.Trebuie sa aduci diferite tehnologii noi. De exemplu, ar fi implementarea unei tehnologii de management de trafic in care semafoarele vor fi semafoare inteligente, care se vor adapta la transport.In afara de asta trebuie colectate informatii, date, ca sa se vada cat timp dureaza, de unde vin oamenii, unde si cand se duc si sa evaluam posibilitatea de a crea linii de trafic care sunt in opozitie. Dimineata sunt intr-o directie si seara in alta directie. Si e nevoie de a ne folosi de aceste lucruri in mod mai just si mai adecvat ca sa se balanseze traficul.Inca nu am aceste informatii. Anumite informatii le-am primit, dar nu de gestiunea traficului.Practic, pe moment, ceea ce voi putea sa fac este la distanta. Nu mi se pare o idee buna sa ma urc intr-un avion si sa plec. Cinstit spunand, incerc si eu sa ma pazesc, sa nu alunec pe partea cealalta.Nimic nu este echivalent cu ceea ce vezi. Ceea ce citesti si ceea ce auzi e una, ceea ce vezi este alta. Nu poti sa faci un management stand la o masa. Trebuie sa fii acolo si sa vezi, sa iti dau seama ce se intampla. Astea sunt lucruri foarte importante si sunt importante in toate directiile, inclusiv in cele de constructie. Ceea ce vezi cu ochii si ceea ce poti sa atingi si ceea ce poti sa evaluezi personal e important.Poti sa le citesti, dar se pune intrebarea cat de adevarate si de adecvate sunt. Din pacate, din cauza acestui COVID-19, posibilitatea de a te misca din SUA in Romania - nu stiu daca ati zburat vreodata 10-12 ore cu o masca pe fata. Nu e ceva placut, cinstit spunand. Cercetarile in directia aceasta arata ca zborurile sunt destul de sigure. Sigure, sigure, dar vorba bunicii mele, cand te frigi o data, sufli si in iaurt.E interesant de vazut care este organizatia de gestionare a transportului. Incepand de la operatiuni si continuand cu constructii de sisteme noi.Astea trebuie imediat vazute si evaluate, cum s-a facut si ce s-a facut si trebuie avuta o discutie franca cu cei care se ocupa de gestiune. De a intelege care au fost directiile pe care le-au primit si cum se va merge inainte. Dupa ce vezi ce se intampla, numai atunci poti face anumite schimbari.Schimbarile facute deodata nu sunt adecvate. Din punct de vedere practic, mie imi place sa iau decizii bazate pe fapte, nu pe ce mi se spune.Ideea este sa intelegem cum se face gestiunea, care este rolul fiecarui individ, care este traseul deciziilor, cine aproba si asa mai departe. Este foarte important sa intelegem cum functioneaza acest lucru. Este o anumita birocratie. Cred ca Romania nu e diferita de alte tari, inclusiv SUA, unde oamenii trebuie sa inteleaga ca munca de zi cu zi este facuta de aceasta asa-zisa birocratie.Problema care exista la birocratie este foarte simpla si cred ca Romania nu este diferita de Statele Unite. Daca faci o greseala, esti pedepsit. Daca faci ceva bun, cineva te bate pe umar si atat. Nu se intampla nimic altceva. Ca sa eviti greseli, ce trebuie sa faci? Nimic! Daca nu faci nimic, nu gresesti. Deci se intampla si in SUA si imi inchipui ca se intampla si in Romania. Este o teorie universala de gestiune.E problematic, de obicei liniile salariale sunt facute la modul general si nu ii poti spune cuiva: tie iti dau mai mult ca mi-ai facut o lucrare buna, iar tie nu iti dau ca esti un lenes. Asta este problematic cand ajungi la locuri de lucru municipale sau statale si asta se intampla in toata lumea.Ideea este urmatoarea: oamenii care lucreaza acolo trebuie sa fie motivati, energizati, sa poata sa faca anumite lucruri, sa vada ca lucrurile se pot intampla si sa fie sustinuti de conducere. Eu vad rolul meu in a ma uita la asta si a intelege anumite probleme. Imi dau seama ca domnul Nicusor Dan trebuie sa abordeze aceste probleme. Si nu va fi simplu, dar la sfarsitul zilei, el trebuie sa ia anumite decizii.Ca cineva sa se poata folosi de transportul public, trebuie facuta o planificare si apoi o implementare. Aceasta planificare trebuie facuta inainte de a face schimbari. Altfel, daca nu faci aceasta schimbare, tot ce se intampla dupa aceea devine o problema.Deci, aceste planificari trebuie facute inainte. In paralel cu a ne uita la chestiile de gestiune trebuie sa ne uitam la lucruri tehnice, cum poate fi rearanjat transportul, atat cel public, cat si traficul de masini.Important este ca Bucurestiul are si posibilitati de transport feroviar, care nu sunt neaparat abordate la ora actuala. Are posibilitati destul de mari, pentru ca in Bucuresti sunt, daca nu gresesc, trei gari, nu doar una.Toate trebuie abordate intr-un mod general, dupa care sa se creeze, si aici voi incerca sa ajut, sa se creeze o scara de implementare. O ierarhie, ce faci mai intai, ce faci in al doilea si in al treilea rand. Nu poti sa faci totul deodata. Parte din aceasta ierarhie este de gestiune, cu investii relativ minore, si parte este cu investitii mai mari. Daca nu gresesc, exista o dorinta in Bucuresti sa se creeze o centura in jurul Bucurestiului, similara cu cea care exista in Paris si care iti permite sa intri in oras din diferite locuri si poti sa circuli in afara Parisului cu masina si sa ajungi unde ai nevoie.Sunt diferite metode care trebuie abordate si practic deocamdata am vazut doar un raport si sper sa vad mai mult. Deocamdata l-am lasat pe domnul Nicusor Dan sa se ocupe de sanatatea publicului bucurestean, care este problematica. Ma astept sa am o convorbire cu el probabil in urmatoarele doua saptamani. Dureaza, nimic nu se intampla imediat.Metroul, cand am fost in Bucuresti, m-am folosit de el si mi s-a parut foarte curat, iar timpii de sosire erau buni. Intrebarea este cum poate fi aceasta linie de metrou extinsa, marita. Ca sa se creeze alte conexiuni.In multe locuri s-a renuntat la tramvaie si asta a fost o greseala, pentru ca practic multe orase din Vest au revenit la ideea de tramvai. Bucurestiul a avut o retea foarte mare de tramvai, care are nevoie sa fie imbunatatita.In SUA, New York-ul a avut o retea de tramvaie foarte dezvoltata, cand au aparut autobuzele, General Motors a cumparat liniile de tramvai si le-a desfiintat si le-a inlocuit cu autobuze. Asta a fost o problema. Oamenii au fost foarte multumiti.In momentul in care te muti de la o linie fixa la o linie care poate fi schimbata, poti sa maresti si sa micsorezi serviciul pe linia respectiva prin a scoate autobuze sau prin a adauga autobuze.Problema este ca autobuzele circula, de obicei, pe aceleasi strazi pe care este trafic. Care e o problema. Cand erau aceste linii de tramvai, ele aveau prioritate. Daca la ora actuala este un amestec intre liniile de tramvai si trafic, se pot face aranjamente asa incat prioritate sa aiba transportul public.Cand am fost in Romania, in anii 50-60, am fost foarte mult cu tramvaiul. Am locuit un timp indelungat langa Liceul Mihai Viteazul, pe strada Traian, unde aveam linia de tramvai 7, care mergea pana la Hala Traian, apoi in directia opusa. Apoi, cand ne-am mutat, am stat langa Lacul Floreasca, am avut un alt tramvai, era tramvaiul 5. Daca nu gresesc, in anii '60, populatia Bucurestiului era cam la fel cu cea de acum.Aici ma gandesc la linii de trafic doar pentru autobuze si linii doar pentru troleibuze. Banda rezervata, care de obicei in Vest este rezervata pentru transport public si taxiuri. Practic, aceste benzi pot fi counter flow.Adica poti sa faci banda asta in directia opusa. Marea importanta a acestor benzi, care este parte din idee, este ca e nevoie sa se faca asa-zisa sanctionare, sa ii amendezi pe cei care intra pe aceste benzi in mod ilegal. Asta se poate face si prin proiectare. Cum proiectezi aceste benzi este facut in asa fel incat sa se acomodeze usor.Problema cu aceasta despartire totala este ca in anumite orase din lume ninge iarna. Si trebuie sa te duci sa scoti zapada , ori ea este in mod mecanic impinsa, iar daca tu, pe banda respectiva, ai un separator fizic, e dificil sa misti de acolo zapada. Si trebuie gasite metode sa faci asta.Sunt tot felul de metode care se pot dezvolta. Nu necesita o investitie financiara mare, ci o investitie de gestiune foarte mare. Cand se pun aceste benzi in circulatie , trebuie creat un sistem de semafoare inteligente, in care cand un autobuz, un troleibuz, un tramvai ajunge la un semafor sa ii dea prioritate de miscare. Deci sa opreasca alte benzi de trafic si sa lase autobuzele sa se miste.Intr-un fel, fiecare schimbare mica creeaza o alta schimbare. Daca ne uitam cum s-a facut traficul in New York, eu sunt primul care a adus acolo camerele video care te fotografiaza atunci cand treci pe rosu. Diferenta este ca in Statele Unite legea nu permite sa ii dai soferului puncte de amenda , pentru ca nu neaparat cel a carui masina este era si la volan in momentul respectiv.Deci, daca treci pe rosu sau daca circuli cu viteza prea mare, trebuie sa platesti o amenda. Insa amenda este ca o amenda de parcare. Nu iti da puncte pentru ca nu stii niciodata cine a fost soferul. Sunt tot felul de metode de a afla asta. Din punct de vedere simplu, asta e ceva care trebuie aprobat la nivel politic. Anumite lucruri care trebuie sanctionate au nevoie de o aprobare politica. Cei care sunt alesi la conducere trebuie sa ia aceasta decizie.Cand am fost in Comisia de Trafic, primarul mi-a dat posibilitatea sa fac anumite lucruri si, in patru ani cat am lucrat ca Traffic Comissionar, numai o data mi-a schimbat decizia. Am luat multe decizii, dar cu o singura decizie pe care mi-a rasturnat-o cred ca a fost ok. A fost o decizie de a pune un semafor intr-o anumita regiune unde cetatenii au cerut asta, iar eu am pus asta, dar era, de fapt, o decizie politica, nu tehnica.Ceea ce am vazut eu in Bucuresti este ceva care, de obicei, se intampla in toata lumea cand este o schimbare radicala a sistemului politic. Atata timp cat sistemul politic a fost dicatorial, cineva la putere putea face orice a vrut. In momentul in care a fost abordata libertatea, oaemnii s-au uitat si au spus: a, putem sa avem masini. Si aceste schimbari care au fost schimbari economice au adus dupa sine si schimbari de gestiune a traficului.Trebuie reevaluate. Democratia presupune faptul ca noi suntem parte dintr-un grup in care luam decizii in mod democratic, iar ceea ce este important este ca aceste decizii sa nu ii impacteze pe altii. Nu este simplu sa ajungi aici. De obicei, sunt anumite lucruri care se intampla.In 1988, a venit un membru al parlamentului englez, care era in vizita la New York si a fost la mine. Mi-a spus ca e impresionat de faptul ca traficul in New York merge atat de bine. Am crezut ca glumeste, pentru ca traficul niciodata nu merge atat de bine. Si m-a invitat sa vin la Londra si sa vad ce faceau ei acolo de nu mergea. Si ceea ce faceau de nu mergea era ca, de fapt, Londra desfiintase in momentul respectiv primaria.Nu mai avea o conducere generala, ci erau mai multe primarii, daca nu ma insel, 18 la numar, si fiecare decidea cum sa functioneze traficul. Adica, daca erai din regiunea 1 si nu voiai ca cineva din regiunea 3 sa intre la tine, schimbai directia traficului.Ei, asta nu merge si la momentul respectiv ei au facut ceva ce le-am sugerat eu, sa ia pe cineva la nivel statal si caruia sa ii dea posibilitatea sa fie director de transport al Londrei si pana in ziua de azi exista. La ora actuala se cheama TFL - Transport for London - care include metrou, autobuzul, totul sub o singura administratie, care da posibilitatea sa armonizeze diferitele nevoi ale transportului. Insa in fiecare oras este facut in mod diferit. Nu exista un model comun, o stanta care sa spui ca da, asta e raspunsul.CITESTE SI