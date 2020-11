Liderul gruparii de motociclisti "Hell's Angels" din Romania ar fi negociat uciderea a doi rivali

El a fost arestat alaturi de trei complici cand urma sa achite cocaina comandata cu 50 de mii de euro si doua imobile. In momentul capturarii, suspectul avea banii si actele de proprietate asupra sa. O ancheta internationala la care au participat si ofiteri romani din cadrul DIICOT a dus, la capturarea traficantilor coordonati dintr-o inchisoare din Noua Zeelanda spun autoritatile.Comisartl sef Sergiu Popescu, oficial al DCCO, a declarat, conform StirileProTV.ro : "Au fost depistati imediat dupa ce au negociat plata unei mari cantitati de cocaina. Cocaina trebuia sa alimenteze piata neagra din Noua Zeelanda urmand a fi distribuita cel mai probabil cu sprijinul membrilor gruparii de motociclisti acolo".Romania era insa doar un loc de tranzit. Dintr-o inchisoare neo-zeelandeza, liderii gruparii ar fi comandat initial, prin intermediari, cel putin 500 de kilograme de cocaina din Mexic si Columbia. Ar fi primit bani de la liderul roman si pentru un dublu asasinat . Acesta ar fi vrut sa scape de doi rivali, spun autoritatile.Comisarul sef Sergiu Popescu a mai declarat: "Membrii gruparii erau implicati si in actiuni de spalare de bani. Actizitionau obiecte de lux, iahturi, autovehicule de lux, ceasuri, pe care le transferau de pe un continent pe altul. De asemenea utilizau in transferurile ilegale de bani si criptomonede".Oamenii legii au oprit transferul de droguri si au confiscat peste 200 de mii de dolari americani dar si 12 motociclete, o arma letala si doua masini de lux.La actiunea din Romania au participat, alaturi de fortele noastre de ordine, si reprezentanti ai Agentiei Americane Antidrog - DEA, forte US Marshall Service, dar si procurori americani.Citeste si: