Mall-urile si cladirile de birouri sufoca traficul

Ca traficul bucurestean este un cosmar stiam demult. Mai putin cunoscut este faptul ca unele zone deja sufocate, precum Pipera, Berceni sau Militari, vor deveni si mai aglomerate din cauza aparitiei unor centre comerciale sau cladiri de birouri noi.

Noile dezvoltari imobiliare vor atrage un trafic si mai mare, in conditiile unei infrastructuri si asa depasite, informeaza Adevarul de luni.

In Pipera s-a construit enorm in ultimii ani, pana cand aceasta zona din nordul Capitalei a devenit unul dintre cele mai mai importante poluri de business din Bucuresti, dar si unul dintre cele mai aglomerate cartiere. Situatia va deveni si mai rea oadata cu ridicarea a inca 90.000 de metri patrati de birouri pana in 2011.

In Militari, mall-urile fac viata grea soferilor. Cora si Plaza Romania au facut ca traficul pe arterele principale din jurul lor sa fie permament blocat, indiferent de ora sau de ziua saptamanii.

Va fi si mai grav din acest punct de vedere odata cu deschiderea unui nou mall in zona: AFI Palace Cotroceni, care este amplasat la intersectia dintre strada Vasile Milea si Bulevardul Timisoara, o zona renumita pentru traficul aglomerat.

