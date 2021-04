Imagini socante filmate pe DN1: masina condusa de o femeie cu 130 de km/h pe contrasens. Un sofer a sunat degeaba la 112: "Agentul se va alege cu o plangere" VIDEO

Soferul care a postat filmarea pe pagina de Facebook Trafictube spune ca masina aflata pe contrasens, un Ford Fiesta cu numarul de inmatriculare IL-04-UYG, era condusa de o femeie.Incidentul a avut loc in cursul serii de luni, 26 aprilie, pe segmentul de drum dintre localitatile Banesti si Breaza, sosea cu doua benzi pe sensul de mers. Masina filmata rula pe banda a doua a sensului de mers gresit. Sensurile de mers, pe segmentul amintit, sunt despartite pe o lungime de cativa kilometri de parapet de beton.Autorul filmarii spune ca a oprit camera telefonului mobil dupa mai putin de 1 minut pentru a suna la 112. "Mi-au zis ca il opresc (n.r. - pe soferul masinii) la Comarnic. Trecand de Comarnic, am mai sunat inca o data, au zis ca-l opresc la Sinaia. Apoi la Predeal a facut stanga spre Paraul Rece. Rezultat 0. La politie am vorbit ambele dati cu agent Albu de la Politia Prahova, care se va alege si cu o plangere pentru ca nu a facut absolut nimic", scrie pe Facebook autorul filmarii.Din relatarea acestuia, rezulta ca soferita a continuat sa conduca, fara a fi oprita de Politie, pe o distanta de cel putin 40 de kilometri.Contactati in legatura cu evenimentul sesizat, oficialii Politiei Prahova au transmis reporterilor Ziare.com ca fac verificari.