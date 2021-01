Ministrul Transporturilor a convocat Comandamentul Central de Iarna. Drula a cerut drumarilor sa actioneze pentru a nu exista probleme in trafic

Au fost evaluate masurile necesare pe care le iau cei responsabili in zonele afectate de inrautatirea conditiilor meteorologice, dar mai ales situatia din teren, avand in vedere atentionarea emisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie. Responsabilii din fiecare domeniu au prezentat masurile dispuse, precum si stocurile de materiale, personalul mobilizat si utilajele disponibile.In cazul CNAIR, in zonele care au intrat sub atentionarea meteorologica reprezentantii DRDP Bucuresti, DRDP Craiova, DRDP Timisoara, DRDP Brasov au precizat ca sunt asigurate urmatoarele:Numar utilaje proprii/prestatori - 831Tone sare - 112.211Tone nisip - 16.383Clorura - 1605,25 toneIn ceea ce priveste CFR Infrastructura, comandamentele teritoriale de iarna ale Regionalelor CF Bucuresti, Craiova si Timisoara sunt activate pentru urmatoarea perioada, in care au fost anuntate fenomene meteo nefavorabile.Dispeceratele vor functiona in dispozitive complete, regionalele de cale ferata din sudul tarii fiind dotate cu utilaje de interventie , cu care se va actiona daca situatia o impune.De asemenea, personalul feroviar va actiona, functie de evolutia acestor fenomene meteorologice, cu utilaje speciale de interventie, astfel:● 587 salariati● 10 pluguri pentru deszapezire ● 5700 parazapezi montateIn cazul transportului feroviar de calatori cu operatorul national, CFR Calatori, au fost luate masuri pentru ca, in cazul aparitiei unor evenimente care determina oprirea trenurilor pe traseu, sa fie asigurat transferul calatorilor, impreuna cu cei de la CFR Infrastructura, dar si acordarea de asistenta. Totodata sunt asigurate locomotive Diesel apte pentru remorcarea trenurilor de calatori si personal pentru deservirea acestora.Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a traficului pe aeroporturile din tara sunt pregatite 161 de utilaje de interventie si stocuri de materiale degivrante lichide (441.450 litri) si solide (364.375 kilograme).Totodata, in prezent sunt pregatite pentru interventie utilajele necesare pentru spargerea ghetii de pe Dunare in cazul in care temperaturile scad sub limita inghetului.Ministrul Catalin Drula a subliniat ca, in aceste situatii, toti cei angrenati in asigurarea desfasurarii traficului in conditii de iarna trebuie sa actioneze profesionist si eficient pentru ca toti calatorii sa ajunga la destinatie in siguranta."Zilele acestea vor fi pentru unii manageri o ocazie de evaluare a capacitatii lor de a gestiona provocarile vremii nefavorabile. Nimeni nu poate sa vina acum la mine si sa imi spuna ca au probleme la contractele privind deszapezirea, ca nu au stocuri sau ca nu sunt in stare sa isi organizeze personalul", a avertizat ministrul.Pentru ca informarea rapida a publicului este prioritara in astfel de conditii, ministrul a cerut ca institutiile din cadrul Comandamentului Central de Iarna sa comunice permanent cu presa "orice aspect ce tine de desfasurarea calatoriilor in siguranta".Avand in vedere criza sanitara reprezentata de epidemia COVID-19 in Romania "nu ne permitem ca echipajele de urgenta sa fie intarziate in interventiile lor", a conchis ministrul Catalin Drula.