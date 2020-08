Perchezitii multiple la traficantii de heroina din Bucuresti. Ce captura au facut procurorii la clanurile Zoicarenii, Tobosarii si Cocalarii

Anchetatorii vorbesc despre 19 perchezitii domiciliare pentru destructurarea a trei grupari de trafic de droguri . Este vorba despre clanurile interlope Zoicarenii, Tobosarii si Cocalarii."S-a stabilit faptul ca gruparile infractionale au desfasurat activitati de comercializare de heroina si substante etnobotanice catre consumatori de pe raza mai multor sectoare din Bucuresti.In urma activitatilor, pana in prezent, au fost ridicate 200 de grame de heroina, 50 de doze de heroina, pregatite pentru comercializare, 10 grame si 17 doze de psihoactive, 59 de comprimate de metadona, 6 alte comprimate, 14.600 de lei, 250 de euro, 4 cantare electronice de precizie, 10 kg. de tutun, 15 obiecte ce ar putea fi folosite in lupta corp la corp (furci, topoare, satare, cutite) si diferite obiecte cu valoare probatorie.La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi aduse, in vederea audierii, un numar de 22 de persoane", se arata in comunicatul DIICOT.