Plecati la drum? Atentie, ceata si trafic in conditii de iarna

Meteorologii au emis, sambata dimineata, un cod galben de ceata pentru mai multe zone din tara.

Astfel, intre orele 07:00 si 09:00, pe spatii relativ extinse in judetul Botosani si local in judetele Neamt, Bacau, Vrancea, Iasi, Vaslui si Galati se va semnala ceata.

Vizibilitate este redusa sub 200 m, izolat 50 m, inclusiv drumurile nationale si europene.

In plus, intre orele 05:00 si 11:00, local in judetele Valcea si Gorj si pe arii relativ extinse in judetele Mehedinti, Olt si Dolj, inclusiv municipiile inclusiv municipiile Rm. Valcea, Tg. Jiu, Dr. Tr. Severin, Slatina si Craiova, se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m.

De asemenea, intre orele 08:00 si 11:00, local in judetul Brasov, inclusiv municipiul Brasov si DN1, dar si pe arii extinse in judetele Calarasi si Ialomita, inclusiv drumurile nationale si europene aferente si autostrada A2 se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m.

De asemenea, Centrul Infotrafic din Politia Romana semnaleaza ca pe unele drumuri nationale se circula in conditii de iarna. Un strat subtire de zapada exista pe artere rutiere precum DN7A Vidra (judetul Valcea) - Groapa Seaca (judetul Hunedoara), DN67C Novaci - Ranca (judetul Gorj), DN13E Zagon - Barcani (judetul Covasna) sau DN18, in zona orasului maramuresean Borsa.

D.R.