Carabinieri acuzati de tortura, trafic de droguri si santaj chiar in sectia de politie

Potrivit procurorului de caz, carabinierii din Levante sunt suspectati de trafic de droguri , de incasarea unor bunuri furate, santaj, arestare ilegala, delapidare, abuz in serviciu si tortura. 12 persoane sunt cercetate, cinci dintre ele fiind arestate, iar o a sasea, plasata in arest la domiciliu, anunta bbc.com.Cazul i-a socat pe procurori si pe locuitorii orasului Piacenza. "Suntem de neatins", se presupune ca i-ar fi spus unul dintre suspecti unui coleg.Procurorul de caz, Grazia Pradella, a declarat ca "nimic din ceea ce s-a intamplat in acea unitate de politie nu era legal. Erau niste criminali".Multe dintre infractiuni au avut loc in timp ce Italia se afla in stare de urgenta."In timp ce orasul Piacenza numara atatea decese cauzate de coronavirus , acesti Carabinieri le furnizau droguri dependentilor blocati la domiciliu, ca urmare a regulilor impuse de starea de urgenta", a spus procurorul. Orasul Piacenza se afla in zona de nord a regiunii Emilia Romagna si a inregistrat una dintre cele mai mari rate de deces din Italia.Ea a comparat ceea ce s-a intamplat in sectia de politie cu practicile gruparilor de crima organizata.Suspectii care erau adusi pentru interogatoriu au fost maltratate si chiar torturati. O fotografie publicata in presa din Italia infatiseaza un detinut cu catuse, in picioare goale, cu fata plina de sange.