Povestea celor doi romani extradati vineri in SUA: Traficantul de persoane care fenta cea mai pazita frontiera din lume si skimmerul care actiona in New York

Primul era capul unei retele de trafic de persoane care actiona in Romania, Mexic si Statele Unite ale Americii. Al doilea este un cercetat pentru skimming.Ziare.com va prezinta povestea lor.Luigi Cristinei Popescu, zis "Luis", a fost arestat,la finalul lunii iunie, de Curtea de Apel Craiova la solicitarea Tribunalului Districtual al Statelor Unite ale Americii - Districtul de Sud al Statului California.Asta dupa ce instantele din Craiova l-au achitat definitiv pentru o parte din acuzatii , iar in cazul unor infractiuni de inselaciune , judecatorii au decis "incetarea procesului penal", deoarece barbatul s-a impacat cu victimele, le-a inapoiat banii si a incheiat acorduri la notariat. Un caz care a fost instrumentat de procurorii DIICOT in colaborare cu agenti FBI.Dosarul in care Luigi Cristinei Popescu, zis "Luis", a fost judecat pentru fapte din 2011-2012, este plin de interceptari si marturii ale victimelor. Zeci de romi care voiau sa ajunga in SUA sau Canada i-au platit mii de dolari pentru servicii.Ancheta DIICOT a dezvaluit cum sute de romi au migrat ilegal in Statele Unite ale Amercii si Canada. Acestia au spart cea mai bine pazita frontiera din lume, anume granita dintre SUA si Mexic. Este vorba de un zid inalt de 5 metri, care are camere de supraveghere si senzori care detecteaza orice miscare. In ciuda dotarilor, americanii s-au dovedit a fi fara aparare in fata rromilor de pe meleagurile noastre, astfel ca echipele de graniceri au anuntat autoritatile din Romania.Fiecare rom care voia sa ajunga in Tara Fagaduintei trebuia sa scoata aproximativ 8.000 de euro. Daca platea dupa ce ajungea la destinatie, suma crestea proportional. Profitul intregii grupari a fost evaluat la aproximativ un milion de euro.Al doilea roman extradat vineri in SUA se numeste Andrei Razvan Rusu si este cercetat pentru infractiuni informatice, cibernetice - furt de identitate, care la fel a comis infractiuni la nivel international.Autoritatile SUA au obtinut dovezi (inclusiv inregistari video de supraveghere, interceptari electronice si telefonice, date de localizare de telefonie mobila, evidente bancare si colete confiscate) prin care au identificat un grup de persoane, inclusiv pe Andrei Razvan Rusu, care au participat la o conspiratie de efectuare de operatiuni de "skimming" in Statele Unite, inclusiv in zona orasului New York City."Skimming-ul este o activitate ilegala care implica folosirea de dispozitive care inregistreaza pe ascuns numerele de carduri de credit si de debit ale detinatorilor de cont. Apoi, participantii la schema au folosit informatiile respective ca sa confectioneze carduri contrafacute si frauduloase cu scopul efectuarii de retrageri in numerar sau de cumparari folosind conturile victimelor", potrivit rolii.ro Schema s-a desfasurat cel putin din 2014. Participantii la schema au jucat roluri diferite in cadrul schemei, inclusiv, dar fara a se limita la obtinerea de dispozitive de skimming, expedierea dispozitivelor respective coconspiratorilor, instalarea sau recuperarea dispozitivelor la si de la ATM-uri, monitorizarea activitatii la ATM-ul unde fusese instalat dispozitivul de skimming, duplicarea cardurilor de debit si credit ale victimelor folosind informatiile preluate din dispozitivele de skimming si efectuarea de retrageri frauduloase in numerar - Ia care se face referinta drept "incasari" - folosind informatiile de cont furate.In urma cu o luna si jumatate, Ministerul Afacerilor interne a prezentat un program comun impreuna cu ministru al Justitiei, Catalin Predoiu si procurorul general al Romaniei Gabriela Scutea , un program de masuri pentru combaterea infractionalitatii si a tot ceea ce tine de migratie si de traficul de persoane.Vineri, Ministrul Vela a anuntat extradarea celor doi infractori."Asistam la un act ce tine de extradarea a doi cetateni capturati in Romania de fortele speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, care au comis infractiuni internationale. Este vorba despre un cetatean din varful unei retele de trafic de persoane, in Romania, Mexic si Stataele Unite ale Americii. Extradarea vine dupa o decizie a Curtii de Apel Craiova", a spus, vineri, Marcel Vela , prezent pe Aeroportul International Otopeni "Henri Coanda", acolo unde are loc operatiunea de extradare a celor doi suspecti de infractiuni internationale.Cea de-a doua persoana predata autoritatilor americane este un barbat care ar fi comis infractiuni informatice, cibernetice si furt de identitate, la nivel international. "Aceasta operatiune are loc in colaborare cu Ministerul de Interne, Interopol si tot ce inseamna cooperare politieneasca internationala. Oficialii dina Statele Unite ale Americii au venit pentru a-i prelua pe cei doi cetateni care au comis infractiuni", a mai spus Vela.El a mai precizat ca aceasta colaborare este o garantie ca impreuna putem sa avem o societate sanatoasa si sa facem o lume mai buna."Asadar, suntem cu ochii pe infractori, trebuie sa stie acest lucru, oriunde s-ar afla ei. In Romania, in orice tara sau pe orice continent", a transmis Ministrul de Interne.