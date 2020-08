Primaria Sighisoara anunta deblocarea procedurilor pentru centura ocolitoare, vitala pentru protejarea Cetatii Medievale

"In luna mai a.c, am transmis un nou memoriu la Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, CNAIR (...), solicitand urgentarea demersurilor pentru finantarea si implementarea obiectivului de interes local si national 'Varianta de Ocolire Sighisoara'. Saptamana aceasta, s-au deblocat procedurile, a avut loc sedinta de lucru a Unitatii de Implementare a Proiectului pentru 'Varianta de Ocolire Sighisoara', s-au stabilit etapele pentru urmatoarele luni pentru realizarea acestui proiect atat de important pentru orasul nostru si care trebuie realizat cu implicare de la nivel national. Varianta de ocolire a Sighisoarei este vitala pentru protejarea sitului UNESCO (Cetatea Medievala - n.r.), pentru separarea traficului greu si de tranzit, pentru sporirea sigurantei participantilor la trafic , evitarea aglomeratiei in traficul local si reducerea poluarii", a aratat primarul Sighisoarei, Ovidiu-Dumitru Malancravean, intr-un comunicat de presa.Potrivit primarului, urmatoarele etape, programate pentru lunile august si septembrie, sunt avizarea lucrarii in Consiliul interministerial si promovarea proiectului de Hotarare de Guvern, consultarea publica si avizarea hotararii.In ultimul memoriu adresat Ministerului Transporturilor si CNAIR, Primaria Sighisoara arata ca recensamintele de circulatie indica un trafic deosebit de intens in zona municipiului Sighisoara, in special pe ruta de iesire spre Brasov, si ca inca de la nivelul anului 2005 pe aici circulau peste 27.000 de autovehicule pe zi, numarul fiind cel putin dublu in acest moment."Obiectivul general al variantei de ocolire a municipiului Sighisoara este pe locul 9 in Master Planul General de Transport al Romaniei (...) si consta in descongestionarea traficului din municipiul Sighisoara, atat prin separarea traficului local de cel de tranzit, cat si prin devierea traficului greu in afara localitatii. Realizarea variantei de ocolire a Sighisoarei reprezinta un proiect vital pentru integritatea orasului si pentru salvagardarea, protejarea si conservarea sit-ului UNESCO, fiind de notorietate faptul ca Cetatea Sighisoarei este singura cetate locuita din S-E Europei, fiind parte integranta a patrimoniului universal, un simbol si un brand al Romaniei, care are nevoie de ajutor urgent din partea autoritatilor abilitate, in conditiile in care U.A.T. Municipiul Sighisoara, prin autoritatile publice locale, nu are competenta legala sa finanteze si sa implementeze acest obiectiv de investitii de interes national, avand in vedere categoria de drum ce se propune a se realiza, prin construirea variantei de ocolire a municipiului pe care il reprezint", se mai arata in memoriu.Documentul precizeaza ca la Sighisoara, supranumita inca de la sfarsitul secolului al XIX-lea 'Perla Transilvaniei', zidurile Cetatii Medievale sufera un proces continuu de degradare, una dintre cauzele acestui fenomen fiind si trepidatiile puternice si constante provocate de traficul greu care tranziteaza municipiul, drumul european E 60 fiind in proximitatea sitului UNESCO."In ceea ce priveste necesitatea, utilitatea si urgenta proiectului, precizam ca realizarea variantei ocolitoare ar avea ca efect conservarea si protejarea sit-ului UNESCO, rezolvand totodata inconvenientele generate de congestionarea traficului, aglomeratia urbana si efectele negative induse de acestea asupra mediului si asupra sanatatii populatiei din municipiul Sighisoara si nu numai (...) Prin urmare, principala utilitate a variantei de ocolire nu este aceea de a permite calatorii mai rapide dintr-o parte in alta a municipiului, ci acela de separare a traficului greu si de tranzit pentru sporirea sigurantei, evitarea aglomeratiei si diminuarea emisiilor in atmosfera, in interiorul municipiului. In acest sens, varianta de ocolire se va distinge de o centura, care se adreseaza traficului local. Este de subliniat faptul ca nu exista nicio alta varianta de traversare a orasului, orice lucrare de reparatie sau asfaltare, generand ambuteiaje pe drumul national-european E 60 si cozi infernale pentru toti participantii la trafic", se mai sustine in memoriu.