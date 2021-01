Primul roman suspect ca e infectat cu noua tulpina de coronavirus, inchis in Franta pentru trafic de imigranti

"In timpul testului, markerii au fost foarte ridicati. Aceasta anomalie a dus la suspiciuni puternice asupra noii tulpini de virus din Anglia", confirma Directia Interregionala a Serviciilor Penitenciare (Disp) din Lille Detinutii romani au fost plasati in izolare. Ei au fost insa in contact cu ceilalti oameni inchisi in centrul de detentie preventiva, potrivit France Bleu. Sindicatul lucratorilor din penitenciare a cerut testarea imediata a tuturor gardienilor si mutarea romanilor intr-un penitenciar cu sectie medicala de COVID.CITESTE SI: Accident teribil in Gorj. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce masina condusa de un alt tanar, beat, a intrat intr-un stalp