Protestatari bulgari care solicita demisia premierului Boiko Borissov au obstructionat traficul spre Grecia

La iesirea din Blagoevgrad, spre punctul de control de frontiera Kulata-Promachonas - in prezent singura trecere de frontiera bulgara-greaca deschisa traficului obisnuit - protestatarii au obstructionat traficul, permitand periodic masini fie in directia Sofia, fie spre granita.Prezenta politiei in zona a fost intensificata, insa protestatarii au spus ca vor ramane pe loc pana la demisia lui Borissov si Geshev.De asemenea, in Bulgaria, protestatarii au continuat sa blocheze drumul Stara Zagora - Haskovo, aproape de Autostrada Trakia, principala artera intre sudul Marii Negre din Sofia. Blocarea drumului Stara-Zagora a continuat mai mult de 24 de ore. Politia a zadarnicit incercarile protestatarilor de a ajunge chiar la Autostrada Trakia.