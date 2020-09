Reguli de respectat de cei care detin trotinete electrice

Cu siguranta, este foarte distractiv sa te plimbi cu trotinete electrice . Nu numai ca iti asigura o modalitate prin care sa te deplasezi rapid dintr-un punct in altul ci si iti ofera suficiente motive pentru a face miscare si sa te bucuri de aerul curat.Totusi, daca detii o trotineta electrica sau ai de gand sa iti cumperi una, atunci trebuie sa stii ca nu se rezuma totul la distractie. Exista o serie de reguli pe care trebuie sa le respecti, astfel incat atat tu cat si cei din jurul tau sa se bucure de siguranta.Este vorba despre respectarea regulilor de circulatie dar si despre respectarea celor care sunt legate strict de bun simt. In primul rand, daca doresti sa utilizezi trotinete electrice pentru a deveni un mijloc de transport alternativ pentru a putea ajunge mai rapid la servici, atunci ca si orice alt conducator auto trebuie sa respecti regulile de circulatie.In Romania, inca de la inceputul anului a fost emisa o ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza modul de utilizare in trafic a acestor trotinete electrice. Asadar, poti sa fii amendat cu usurinta pentru nerespectarea acestor reguli.Conform noii legislatii, conducatorul unei trotinete electrice trebuie sa aiba varsta minima de 14 ani si trebuie sa fie utilizate numai pe pistele special amenajate. In cazul in care lipsesc aceste piste amenajate se pot utiliza benzile de drum unde viteza maxima admisa este de 50 km/h. De asemenea, este interzis sa se utilizeze aceste trotinete electrice pe trotuar pentru a nu pune in pericol oamenii care circula linistiti. Nu vei putea nici sa urci in mijloacele de transport in comun cu trotineta electrica, asadar, este bine sa te asiguri ca inainte de a pleca de acasa este bine incarcata bateria.Asa cum este si in cazul bicicletelor, trebuie sa ai in dotare veste reflectorizante si mijloace de iluminare, daca planuiesti sa folosesti trotineta electrica in timpul noptii. Acest lucru ii va ajuta pe conducatorii auto sa identifice de la o distanta sigura faptul ca te deplasezi pe drum.S-au inregistrat numeroase accidente in care conducatorii de trotinete electrice nu au respectat semnele de circulatie si au fost loviti de masini. Pentru a evita sa devii o victima a unui accident sau sa devii motivul producerii uneia, este mai bine sa respecti legislatia in vigoare.De exemplu, in momentul in care ai de traversat un parc intens circulat de oameni, este mai bine sa te dai jos de pe trotineta si sa o conduci din mers. Astfel, vei putea evita accidentarea celor din jurul tau. Nu stii niciodata cand poate sa alerge inaintea ta un copil sau sa lovesti persoana care este concentrata la ecranul telefonului si sa ii ranesti.Vigilenta este cel mai bun sfat pe care ti-l putem oferi atunci cand folosesti trotinete electrice. De asemenea, acorda atentie la tot ceea ce se afla in jurul tau si evita sa folosesti trotineta atunci cand ai consumat bauturi alcoolice. Este mai bine sa fii precaut si sa folosesti trotinete electrice in conditii de siguranta decat sa te tratezi in urma unui accident nedorit.