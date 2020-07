REPORTAJ: Traficate, batute si vandute. O poveste cu opt minore pe care statul se preface ca nu le vede

Violeta, 17 ani: "Directorul centrului le abuza pe fete"

Raluca, 14 ani: "Am fost data la mama care tocmai iesise din inchisoare"

Sorina, 17 ani: "Eram sechestrata intr-un apartament vis-a-vis de sediul Politiei"

Carmen, 16 ani: "Am devenit dependenta de droguri tari"

Alina, 17 ani: "Am avut clienti politisti"

Flavia, 15 ani: "M-as intoarce oricand la el"

Alexandra, 14 ani: "Am fost violata de tatal meu"

Deputata Adriana Saftoiu , vicepresedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind situatia cazurilor copiilor disparuti, a scris vineri, 17 iulie, intr-o postare pe Facebook ca una din primele concluzii ale Comisiei este ca exista Directii de Protectia Copilului care furnizeaza "marfa" pentru retelele de trafic de persoane, respectiv prostitutie si/sau cersetorie.Comisia de ancheta din Camera Deputatilor, propusa de Adriana Saftoiu, realizeaza de trei saptamani audieri. In cadrul audierilor, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne a afirmat ca 40% din copiii disparuti provin din Directiile pentru Protectia Copilului - DGASPC-uri.Am vrut sa vedem care e situatia in realitate, asa ca am mers cu Adriana Saftoiu la Reaching Out Romania, ONG-ul care ocroteste victime ale traficului de persoane.Am inceput discutia cu Violeta, cea mai "veche beneficiara".La 14 ani tatal vitreg a violat-o. Ce a facut mama sa cand a aflat? A scos-o "pe traseu"."Ma punea pe la Cluj, la strada. Faceam cate 50 de lei pe zi si trebuia sa-i dau ei", ne-a spuns Violeta."Stateam de dimineata pana noaptea cu mama sau cu baieti pusi de ea sa ma pazeasca. La final de zi imi lua toti banii si ma ducea acasa, atunci cand ma dureau toate oasele", a adaugat fata.Ulterior, politia a ridicat-o de pe strada si a dus-o la un centru apartinand DGASPC Targu Mures. Ne-a povestit cum o perioada a fost tinuta intr-o camera pe motiv ca avea "raie si paduchi". Ulterior, ea a fugit din centru."Directorul le abuza pe fete. Le chema la el in cabinet si le dadea bani daca se culcau cu el. Cand ma vedea, imi facea cu ochiul si fugeam, ma duceam in camera de frica. Fetele imi ziceau ca mai trage de ele si eu nu voiam", povesteste Violeta.Dupa ce a fugit din centru si s-a intors acasa, tatal sau vitreg a violat-o iar.Violeta isi ridica privirea. "Urma asta de la nas e facuta de tata cu cutitul".De la sase luni, Raluca a ajuns in protectia statului. Tatal sau e proxenet, mama sa a fost condamnata si ea pentru trafic de persoane si a stat zece ani in inchisoare.Cat timp mama sa a stat la inchisoare, fata a fost trimisa la o familie maternala unde cei care erau platiti de stat sa o ingrijeasca o bateau, o jigneau si o sechestrau in casa. Dupa ce mama Ralucai si-a ispasit pedeapsa, DGASPC Deva a hotarat sa o integreze pe fata din nou in familie. O vara intreaga a stat fata cu mama sa, pe care nu o vazuse niciodata pana atunci. Evident, mama a incercat sa o trimita la produs, in Germania sau in Anglia, la unchiul sau la matusa, ambii proxeneti.Intoarsa de la mama sa naturala, Raluca le-a zis celor de la DGASPC ca mama sa a incercat sa o prostitueze. Au acuzat-o ca minte si au internat-o la un spital de boli psihice din Timisoara.Dupa reintegrarea in familie esuata, la 13 ani fata a fost dusa inapoi la familia maternala. Acolo l-a cunoscut pe vecinul lor, in varsta de 52 de ani, de care Raluca se indragostise. Acolo si-a gasit alinarea, desi barbatul era pedofil Barbatul i-a traficat si sora, luata de la aceeasi familie maternala, si a trimis-o la produs in Spania. Urma Raluca dar a intrat politia pe fir. Acum el e sofer de tir in Germania si ea incerca sa isi vindece ranile.Sorina a fost racolata la 15 ani de o prietena din copilarie, in varsta de 14 ani. Au crescut impreuna pe aceeasi strada si avea incredere in ea. Prietena ei a dus-o la "verii ei", dar in realitatea acei oameni faceau parte dintr-o retea de proxenetism."Mami nu a stiut. Am fost data disparuta, dar politia nu m-a gasit. M-au tinut inchisa, m-au legat de pat si nu m-au lasat sa plec. M-au tinut mai bine de un an", a povestit Sorina.Sorina era batuta constant chiar daca facea sau nu bani. "Intr-o saptamana am facut 90 de milioane (9.000 de lei) fara sa dorm mai mult de jumatate de ora sau o ora."Sorina nu mai stie cati clienti avea pe zi, dar tinea minte ca daca refuza vreun client era batuta si taiata cu cutitul. Nu a putut sa ceara ajutorul nimanui pentru ca cea care se ocupa de ea, proxeneta, statea ascunsa in sifonier cand venea un client pentru a asculta ce vorbeste.Proxenetii care o tineau pe Sorina mai aveau alte sapte fete minore sechestrate in mai multe orase din tara. Ea a fost salvata de o vecina care a sunat la politie , dupa ce fata i-a zis ca a fost sechestrata. Sorina a fost si ea intr-un centru dupa ce politia a scos-o din reteaua de proxenetism, dar nu i-a plaut acolo pentru ca "vorbeau urat si se dadeau la fete."Proxeneta Sorinei a fost arestata la domiciliu. Are 17 ani si inca mai are fete la produs.Carmen a fost victima unui loverboy. Avea 15 ani si s-a indragostit de un baiat de 20 de ani care a dus-o la Bucuresti. A drogat-o si a batut-o pana ce a acceptat sa se prostitueze. Dupa un timp a vandut-o la o retea.Ea le-a cerut ajutorul clientilor si dupa sase luni a gasit indurare. Un client a reclamat situatia la politie si un politist sub acoperiere a scos-o din retea.A stat doua saptamani intr-un centru de urgenta din care nu avea voie sa iasa, de frica sa nu fie gasita. Cat timp Carmen a fost traficata a devenit dependenta de droguri tari, cocaina, heroina, ketamina si altele. Cea mai mare provocare a fost sevrajul, pe care l-a indurat singura, fara asistenta medicala, de frica sa nu fie judecata.Alina la 16 ani s-a indragostit de un baiat din oras, din Hunedoara. A vrut sa stea cu el ca il iubea mult, spune fata."Doua luni am stat cu el, nu am facut sex, dar a venit sora lui acasa si ea m-a scos la produs", povesteste Alina.Parintii o cautau in disperare dar de fiecare data cand ei ajungeau la politie, proxeneta stia acest lucru."Mi-a zis ca nu voi iesi niciodata de aici ca sunt mana-n mana cu politia", zice Alina.Timp de cateva luni fata a avut zeci de clienti, dintre care si acesti politisti care "acoperau reteua".Salvarea ei a venit cand mama Alinei a reclamat situatia la politia din Alba Iulia. Schimband politistii, a intervenit DIICOT -ul si a fost salvata.Pe Alina DGASPC-ul nu o poate trimite inapoi la familie pentru ca inca este cautata.Proxeneta este condamnata la domiciliu si are sapte fete minore pe care le exploteaza.Povestea Flaviei e poate cea mai complicata dintre toate. In timpul discutiei a stat cu mana pe burta, fiind insarcinata in luna a cincea.Flavia e din Braila si a locuit cu bunicii in copilarie. Nu ii placea scoala, si-a gasit un anturaj si a inceput sa hoinareasca. La 12 ani si-a facut un prieten care a trimis-o la produs. Dupa ceva timp a ramas gravida si a luat-o un barbat de 50 de ani in grija.Apoi s-a indragostit iar, de data asta de un tanar de 20 de ani din Caras-Sebes. A inceput sa il viziteze si dupa doua-trei intalniri, nu a mai lasat-o sa plece. A batut-o si a prostituata ea fiind si minora si gravida.Mainile le are pline de cicatrici de la taieturile pe care si le-a facut singura de dorul lui. Il iubeste, desi ochiul ei e inca vanat de la ultima bataie . Cu toate acestea, nu accepta sa isi vada viata fara el.Alexandra nu a fost traficata, in schimb a ajuns in grija statului dupa ce tatal sau de la varsta de 10 ani a inceput sa o violeze. Pe Alexandra au salvat-o medicii. A ajuns cu infectie la spital si fata le-a marturisit tot. Mama sa stia dar nu a vrut sa se desparta de tatal fetei. El a recunoscut fapta, dar copila a ramas a nimanui.Cu siguranta a fost una dintre cele mai epuizante experiente din punct de vedere emotional. Copii traumatizati, maturizati inainte de vreme, care au scapat ca prin urechile acului de monstrii care i-au nenorocit pe viata. Ti-e mila, te doare, dar te revolta, pentru ca in spatele tuturor acestor lucruri sta statul care nu isi face datoria, directiile de protectie a copilului impanzite de neprofesionisti si sistemul corupt care permite aceste abuzuri.In spate sunt povesti si mai complicate care provin din lipsa de educatie si saracie, lucruri pe care tot statul e responsabil sa le schimbe.In toata perioada pe care au petrecut-o in centrele DGASPC, fetele au primit minimul de consiliere psihologica, desi traumele lor sunt vizibile chiar si pe mainile lor. Majoritatea dintre ele se taiau, de ciuda, de nervi, de depresie.In fond, sunt doar niste copii. Unde sunt adultii atunci?