Restrictii de circulatie in weekend, pe Autostrada Soarelui si Valea Oltului

Astfel, pe A2, intre Bucuresti si Constanta, este interzisa circulatia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone sambata intre orele 16:00 si 22:00, precum si duminica si luni, in intervalul orar 6:00 - 22:00, pe ambele sensuri.De asemenea, pe DN7, intre Pitesti si Vestem, nu au voie sa circule vehiculele mai grele de 7,5 tone sambata, duminica si luni, in aceleasi intervale orare.Nici pe DN 39, intre Agigea si Mangalia, nu pot circula masinile mai grele de 7,5 tone, in aceeasi perioada de timp.Incalcarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, avertizeaza CNAIR.