Rutele alternative pentru cei care vor sa se intoarca azi de la mare si de la munte. Se asteapta aglomeratie mare

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a publicat rutele alternative pentru Autostrada A2 Bucuresti - Constanta si DN1 Bucuresti - Brasov.Intrucat sunt asteptate valori ridicate de trafic pe sensul catre Bucuresti al Autostrazii Soarelui, dar si pe DN 1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti, li se recomanda soferilor urmatoarele rute alternative:- DN 2A Constanta - Harsova - Urziceni - DN 2 - Urziceni - Bucuresti;- A2 - DN 3 Lehliu - Fundulea - Bucuresti.- DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti - Bucuresti;- DN 73 Rasnov - Campulung - Pitesti - Bucuresti;- DN 73 Rasnov - Campulung - DN 72A - Targoviste - Bucuresti;- DN 71 Sinaia - Targoviste - Bucuresti."Recomandam conducatorilor auto sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa respecte indicatiile politistilor prezenti la fata locului pentru fluidizarea circulatiei si sa manifeste o conduita preventiva in trafic. De asemenea, ii sfatuim pe soferi sa mareasca distanta in mers, iar in cazul in care incheie coloanele, sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa franeze din timp", se arata in comunicatul Centrului Infotrafic.