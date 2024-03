Sarbatorile de iarna restrictioneaza traficul in Capitala - vezi rutele ocolitoare

Evenimentele dedicate Sarbatorilor de iarna care au loc in Capitala, restrictioneaza traficul in perioada 17 - 19 decembrie si intre 25 - 26 decembrie.

Astfel, de vineri seara incepand cu ora 18:00 si pana duminica ora 21:00, se va restrictiona traficul rutier pe Bd. Unirii intre Bd. Libertatii si Bd. I.C. Bratianu, anunta Realitatea TV.

De asemenea, in perioada 25 decembrie ora 14:00 - 26 decembrie ora 21:00, se va restrictiona traficul rutier pe Bd. Unirii intre Bd. Libertatii si Bd. I.C. Bratianu.

Soferii sunt sfatuiti sa aleaga urmatoarele rute ocolitoare: Calea 13 Septembrie - Bd. Libertatii - Bd. Regina Maria, Calea 13 Septembrie - Bd. Libertatii - Bd. Natiunile Unite - Splaiul Independentei, Calea Calarasilor - Splaiul Independentei - Bd. Natiunile Unite - Str. Izvor, Bd. Unirii - Splaiul Independetei - Bd. Natiunile Unite - Bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie.

Politistii recomanda conducatorilor auto sa evite deplasarea in zona in perioada mentionata, sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera si semnificatia indicatoarelor montate temporar in zona.

