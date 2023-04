Se circula cu dificultate, inainte de Craciun, din cauza cetii

Ceata densa face, joi dimineata, probleme soferilor, pe mai multe drumuri din tara circulandu-se cu dificultate.

Astfel, vizibilitatea scade sub 50 de metri in mai multe regiuni, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Afectate sunt Autostrazile care leaga Bucurestiul de Pitesti si Constanta, dar si tronsonul de autostrada Turda-Gilau.

In judetul Cluj pe A3 Turda - Gilau, A1 Bucuresti - Pitesti, intre km 20 si 65, ceata reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Ceva mai greu se circula pe raza judetului Constanta, unde vizibilitatea scade sub 50 de metri, pe DN22c si DN39, informeaza autoritatile.

Ceata va da de furca soferilor si in Ajun de Craciun si e posibil ca, in unele zone, ceata sa persiste pana la pranz.

Tot in Ajun, carosabilul va fi ud din cauza ploilor care se extind in toata tara. In astfel de conditii, autoritatile recomanda conducatorilor auto sa mareasca distanta in mers intre autovehicule, sa foloseasca luminile de ceata impreuna cu cele de intalnire atunci cand vizibilitatea scade semnificativ.