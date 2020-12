Se intrerupe alimentarea cu energie electrica in mai multe zone din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu

Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 15:00, consumatorii de pe strada Strada Vasile Lascar (intre strazile Thomas Masaryk si Maria Rosetti), iar intre orele 9:00 - 14:00, cei din strazile Dumitru Pera, Macarovici George, Culcer Ioan, General Negel Gheorge, LT Aviator Otescu Ion Nona, Ion Cretescu, Gheorghe Cutui, Caranda Gheorghe, LT Aviator Marinescu Constantin.De asemenea, intre orele 9:00 - 17:00, vor fi afectati de intreruperea energiei electrice consumatorii de pe strazile Aristotel Pappia, Madrid, Stockholm, Mircea Petre, Constantin Sandu-Aldea (nr. impare intre Strada Nicolae Drossu si Strada Gheorghe Stalpeanu).In judetul Ilfov, vor ramane fara curent electric intre orele 9:30 - 17:30 locuitorii din Branesti-Pasarea, strazile Alba Iulia, Calea Bucuresti, Deva, Timisoara, Brasov si strazi adiacente, Cernica, strazile Decebal, Traian, Bizantului si strazi adiacente, Voluntari- Pipera, strazile Nita Pintea, Serban Ion, Ion Muslea, Simion Mandrescu, Chivu Dumitru, Ion Micu Moldovan, Iancu Dumitru, Theodor Burada, Vlasceanu Dumitru si strazi adiacente. Intre orele 11:00 - 15:00, energia electrica va fi intrerupta in localitatea Corbeanca, Strada Unirii intre Soseaua Bucuresti-Ploiesti si Strada Ghioceilor si strazi adiacente, Micu Moldovan, Iancu Dumitru, Theodor Burada, Vlasceanu Dumitru si strazi adiacente. Intre orele 09:00 - 12:00 nu vor avea curent electric locuitorii din zonele Petrechioaia, strazile Cameliei, Spicului, Craitei, Brebeneilor, Maineasca intre Strada Nufarului si Strada Brebeneilor si strazi adiacente, iar intre orele 09:00 - 17:00 cei din Bragadiru, strazile Celofibrei, Crisul Repede, Dunarii, Sperantei, strazile adiacente, Cornetu, strazile Alexandriei, Crinului, Garofitei, Flacara, strazile adiacente.Distributia de energie electrica va fi sistata in judetul Giurgiu intre orele 8:00 - 16:00 in Giurgiu, Strada Ramada, Soseaua Sloboziei.