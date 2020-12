Se opreste curentul in mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu

Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 17:00, consumatorii de pe strazile Tesatoarelor, Escalei, Peris, Ciuca Stefan, Tusnad, Izvorul Muntelui, Betonului, Gureni, Constantin Gheata, Falticeni, Iuliu Tetrat (numere pare intre Strada Jean Texier si Strada Grigore Nicolae), iar intre orele 9:00 - 15:00, cei din Strada Campia Libertatii nr. 27 bl. 42 sc.1, 2, 3.In judetul Ilfov, vor ramane fara curent electric intre orele 9:30 - 17:30 locuitorii din Branesti, strazile Salcamului, Florilor, Halelor, Unirii, Negru Voda, Trifoiului, Crinului, Zambilelor, Jiului, Noua, I.C.Bratianu intre strada Milcov si Industriilor, firma Light Candel, Mega Image. Intre orele 10:00 - 12:00, energia electrica va fi intrerupta in localitatea Dascalu, strazile 1 Mai, Brasov, Apusului, Timisoara, Campina, Mures si strazi adiacente. Intre orele 09:00 - 17:00 nu vor avea curent electric locuitorii din Dragomiresti Deal, strazile Principala, Republicii, 30 Decembrie, Fermei si strazile adiacente, Bragadiru, strazile Crisul Repede, Libertatii, Munitiei, Tortelor si strazile adiacente.Distributia de energie electrica va fi sistata in judetul Giurgiu intre orele 8:00 - 16:00 in Giurgiu, Soseaua Sloboziei, strazile Prunariu, Capsunelor, Murelor, intre orele 09:00 - 16:00 in Letca Veche, strazile Campului, Tamplarului, Principala, Liliacului, Ghiocelului, Cimitirului Fantanei, Gradinarului, intre orele 08:30 - 16:30 in Giurgiu, strazile Ghizdarului, Drumul Fermei, Suseni, Oinacu, strazile Florilor, Profesorului, Primarului, strazi adiacente, intre orele 08:30 - 17:30 in Malu Spart, iar intre orele 09:30 - 10:30 in Ogrezeni, Strada Principala la iesire catre Bolintin.