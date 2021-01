Se schimba vremea in Bucuresti. Cat de mult vor scadea temperaturile

Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie, ora 10:00 - 9 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi inchisa si se va raci accentuat. Temporar, se vor semnala precipitatii, in general moderate cantitativ pe parcursul zilei, cand se vor inregistra 8 - 10 l/mp, izolat peste 12 l/mp. Ziua va ploua, iar mai ales din orele serii ploile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare (slaba cantitativ). Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 4 grade, iar cea minima va fi de 0 - 1 grad.Incepand din dimineata zilei de sambata si pana duminica, la ora 8:00, vremea va continua sa fie in general inchisa si, trecator, va ninge slab. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 3 - 4 grade, iar cea minima se va incadra intre -2 grade si -1 grad.Potrivit meteorologilor, in intervalul 10 ianuarie, ora 8:00 - 11 ianuarie, ora 8:00, in Capitala, cerul va fi noros si temporar va ninge in general moderat cantitativ. Se va depune strat de zapada neuniform, cu grosime in general de 8 - 10 cm, iar vantul va sufla moderat, cu unele intensificari noaptea, cand la rafala se vor inregistra viteze in general de 35 - 45 km/h. Temperatura maxima va fi de 1 - 2 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de -1 grad.Totodata, intre 11 ianuarie, ora 8:00, si 12 ianuarie, ora 8:00, se vor semnala innorari si precipitatii. Ziua va ninge, iar noaptea vor fi precipitatii mixte si se va depune polei. De asemenea, temporar, vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala in general de 35 - 45 km/h. Temperatura maxima va fi cuprinsa intre -1 grad si zero grade, in timp ce valorile nocturne vor oscila intre -2 grade si -1 grad.