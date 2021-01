Sistemul informatic de emitere a rovinietei si peajului va fi nefunctional vineri, intre orele 00:05 si 6:00

Potrivit sursei citate, utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi vor trebui sa achite peajul pentru utilizarea podurilor peste Dunare, intre Fetesti si Cernavoda, in data de 15 ianuarie 2021, pana cel tarziu ora 00:00 a zilei urmatoare.De asemenea, in cazul in care utilizeaza in data de 15 ianuarie infrastructura pentru care se aplica tariful de utilizare, soferii pot achita rovinieta pana cel tarziu la ora 00:00 a zilei respective.