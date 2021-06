Sofer de BMW filmat cum a blocat o masina in Bucuresti si i-a spart geamul cu crosa de golf. In scena apare si o femeie, care loveste autoturismul atacat VIDEO

"Da pe afara "civilizatia" pe strazile din BucurestiUn cuplu de intelectuali, ea intre proiecte, el intreprinzator, potent financiar, cu BMW-ul aferent si pasionat de golf, s-a gandit sa ii dea o lectie de bune maniere unui sarac cu Logan. Fara sa stim care a fost natura conflictului, vedem insa cum intreprinzatorul cu BMW , oprit in diagonala pentru a bloca Loganul, coboara cu o crosa de golf si aplica mai multe lovituri pana sparge geamul portierei masinii de saraci. Apoi continua sa il loveasca si pe sofer, cu multa violenta Evident, si partenera lui il sprijina si aplica mai multe lovituri oglinzii Loganului, asa cum se invata pe centura atunci cand clientul nu iti plateste serviciile.Imaginile video ne-au fost transmise de un sofer care voia sa se faca util si sa inregistreze incidentul pentru a sprijini politia sa ii identifice pe autori.Trist este ca lipsa de educatie si degradarea valorilor morale, se vede tot mai mult in societate, inclusiv in trafic Iar in cazul de fata, pentru ca soferul agresat nu a postat pe YouTube filmul agresiunii si nici nu este vreun "activist", cu toate ca a suferit mai multe vatamari decat in cazul celui de la Buzau , agresorul din imagini va fi cercetat in stare de libertate", se incheie postarea.