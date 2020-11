Soferul care a lovit un politist in trafic a fost lasat liber. Europol: Este beizadeaua unei persoane din Secretariatul General al Guvernului

Sindicalistii sustin ca soferul ar fi fiul unei persoane din Secretariatul General al Guvernului si ca au inceput sa "fie date telefoane"."Autorul a fost trimis acasa, se pare ca pentru procuror nu e nicio problema ca l-a lovit pe politist. Colegul este in drum spre INML pentru eliberarea unui certificat medico-legal, pe care-l va plati tot el. Institutiei nu ii pasa!", au transmis cei de la Europol.Reprezentantii sindicatului mai afirma ca individul care a dat cu autoturismul peste politist este beizadeaua unei persoane din Secretariatul General al Guvernului. "Incep sa fie date telefoane si se fac presiuni pentru a-l scoate vinovat pe politist. Nu vom tolera asa ceva! Aviz amatorilor! Un autoturism stationat neregulamentar in zona Garii de Nord din Bucuresti, pe modul "avarii", a fost atentionat de un politist sa se puna in miscare.Soferul nu a "suportat" critica si a devenit agresiv in exprimare. Iar in momentul in care politistul a coborat din autospeciala, pentru a-l legitima si a lua masurile legale, soferul a demarat in tromba lovindu-l violent pe colegul nostru. Individul a fost prins la 5 strazi distanta de locul faptei si se afla in custodia politiei. Incadrarea juridica a acestei fapte nu poate fi alta decat tentativa la omor ", a mai transmis Sindicatul Europol.