Temutul interlop cunoscut ca "bodyguardul lui Dumnezeu" a fost retinut. Mascatii l-au prins cu peste 20.000 de euro falsi

Actiunea politistilor Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor a dus la retinerea lui Mircea Ursu (39 de ani), un interlop din Bucuresti cunoscut drept "bodyguardul lui Dumnezeu".Ursu este un fost practicant de lupte greco-romane in cadrul clubului Dinamo Bucuresti, devenit ulterior luptator in cusca in cadrul unor gale organizate in Romania.Fostul sportiv de performanta, cunoscut in mediul interlop drept extrem de influent si temut in nordul Bucurestiului, a fost bodyguard pentru personaje precum Marian Iancu , Ovidiu Tender sau Puiu Popoviciu.S-a mai remarcat prin tentativa de a-i provoca pe internet pe alti interlopi notorii din Capitala, precum Mircea Nebunu, seful clanului Sportivilor , sau Nutu Camataru, lider al gruparii cu acelasi nume."La data de 25 februarie 2021, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, la imobilele persoanelor banuite in cauza. De asemenea, 2 mandate de aducere au fost puse in executare.Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2020 - 2021, o persoana, de 39 de ani (n.r. - Mircea Ursu), ar fi determinat, in mai multe randuri, o alta persoana sa falsifice mai multe bancnote de euro, acesta din urma falsificand bancnotele mentionate, pe care i le-ar fi inmanat barbatului de 39 de ani, in vederea punerii in circulatie Barbatul de 39 de ani ar fi pus in circulatie mai multe bancnote de euro, in urma achizitionarii de bunuri si servicii.In urma perchezitiilor domiciliare, a fost descoperita aparatura folosita in activitatile de falsificare (imprimante, scanere, calculatoare, laptopuri), 21.500 de euro (bancnote de diferite cupiuri, susceptibile a fi falsificate), 6 hard-disk-uri, 4 telefoane mobile, 20 de cartele prepay, 3 macete, un baston telescopic metalic, o cagula si alte inscrisuri, precum si 12.000 de lei", se arata intr-un comunicat dat publicitatii.