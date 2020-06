Toate legile aprobate marti, 30 iunie, in Camera Deputatilor

Ziare.

De asemenea, deputatii au modificat si lega achizitiilor publice, excluzand din procedura achizitiilor oricare operator economic, organizat ca societate pe actiuni, al carui capital social este reprezentat prin actiuni la purtator, care nu face dovada identitatii beneficiarilor reali ai acestora.Propunerile legislative adoptate marti, 30 iunie, in Camera Deputatilor:- PL 258/2020 privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua nationala a comertului electronic";- PL 645/2019 pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociatiile pensionarilor;- PL 329/2020 privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Tarii Romanesti, domn al Moldovei si principe al Transilvaniei, drept martir si erou al natiunii romane;- PL 330/2020 privind declararea personajelor istorice Horea, Closca si Crisan, drept martiri si eroi ai natiunii romane;- PL 232/2020 pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;- PL 311/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului;- PL 637/2019 pentru asigurarea conditiilor superioare de bunastare a animalelor vii in timpul transportului de lunga durata in afara spatiului comunitar;- PL 646/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;- PL 342/2020 privind organizarea si finantarea serviciilor de promovare a sanatatii si prevenire a imbolnavirilor;- PL 350/2020 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative si prelungirea unor termene- PL 650/2018 pentru modificarea si completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;- PL 336/2020 pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49 /2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto;- PL 513/2019 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012 si privind modificarea si completarea altor acte normative;- PL 61/2019 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar;- PL 306/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice;- PL 112/2020 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative in domeniul transportului naval;- PL 101/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, precum si pentru modificarea art.223, alin.(2), din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala;- PL 718/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii;- PL 233/2020 pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.