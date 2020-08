Trafic blocat pe DN 75, in Apuseni, intre Garda de Sus si Arieseni. Drumul este acoperit cu aluviuni

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Alba, drumul a fost acoperit cu aluviuni pe o distanta de 12 metri, iar la fata locului se actioneaza cu doua utilaje pentru deblocarea acestuia.Localitatile Vidra, Albac, Horea, Avram Iancu , Scarisoara, Garda de Sus, Arieseni, Poiana Vadului s-au aflat sub Cod Portocaliu de furtuni pana la ora 16.30, potrivit meteoromania.ro. In zona a plouat puternic, iar in ultimele 2 ore s-au cumulat, pe arii restranse, 30 l/mp.Centrul Infotrafic estimeaza ca traficul va fi reluat in 60-120 de minute