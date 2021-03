Trafic dat peste cap la frontiera cu Ungaria. Se asteapta doua ore la Nadlac II

Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului de pe site-ul Politiei de Frontiera, la Nadlac II sunt deschise cinci artere pentru controlul camioanelor la iesirea din tara, dar se asteapta 120 de minute. La Nadlac I se asteapta 50 de minute, la Varsand - 150 de minute, la Bors - 60 de minute, in timp ce la Petea se asteapta cel mai mult - 210 minute."Ca urmare a faptului ca se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta pentru a intra in Ungaria, iar autoritatile maghiare efectueaza verificari suplimentare pentru acest tip de mijloace de transport , in prezent, in punctele de trecere a frontierei de la granita comuna, se inregistreaza un timp de asteptare ridicat pe arterele destinate acestor autovehicule", informeaza, luni, Politia de Frontiera Arad.Conform sursei citate, la granita cu Ungaria, formalitatile se efectueaza in comun cu autoritatile maghiare, astfel ca numarul de artere care pot fi deschise este limitat de numarul de politisti repartizati de tara vecina."Politia de Frontiera Romana a alocat personal pentru acoperirea tuturor liniilor de control in punctele de trecere", precizeaza Politia de Frontiera Arad.In primele ore ale zilei de luni, politistii de frontiera de la granita cu Ungaria au efectuat formalitatile specifice pentru 2.500 de automarfare, dintre care 2.000 au fost pe sensul de iesire din Romania.Politia de Frontiera recomanda soferilor de automarfare tranzitarea tuturor punctelor de frontiera deschise tranzitului de marfuri, astfel incat sa se preintampine aparitia suprasolicitarii doar a unora dintre acestea intr-un timp foarte scurt.Traficul pentru autoturisme si mijloacele de transport persoane se desfasoara in conditii normale, fara a se inregistra timpi de asteptare.