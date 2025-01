Trafic de cosmar pe DN1 - Coloana de cinci kilometri la Busteni

Coloanele de masini pe DN1, in dreptul localitatii Busteni, se intind duminica pe cinci kilometri.

Blocajul a aparut dupa ce traficul dinspre Brasov catre Bucuresti a fost deviat duminica, incepand cu ora 14:00, din cauza lucrarilor la un pod, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic din Politia Romana, remis Ziare.com.

"Duminica, incepand cu ora 14:00, s-a luat masura devierii traficului rutier de pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, pe DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, in vederea evitarii ambuteiajelor pe raza statiunilor montane", puncteaza sursa citata.

In judetul Prahova, in zona Busteni, se circula ingreunat, alternativ, pe o banda, pe un pod aflat in lucru, la kilometrul 131+460 metri.

Coloana de autovehicule pe sensul de mers catre Bucuresti masoara aproximativ cinci kilometri.

