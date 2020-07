UPDATE Traficul feroviar pe relatia Crivina-Brazi a fost reluat pe firul II

Traficul feroviar pe relatia Crivina-Brazi a fost reluat pe firul II in jurul orei 20.00, sapte trenuri de calatori fiind reinscrise in circulatie, potrivit purtatorului de cuvant al CFR SA, Oana Branzan. "Se actioneaza in continuare pentru reparatii la linia de contact de pe firul I, unde stationeaza cele trei trenuri de calatori - IE 1755, R 3007, R 5007 - oprite in linie curenta, intre Crivina si Brazi", a precizat sursa citata."Din primele informatii transmise de personalul feroviar ajuns la fata locului, copacii prabusiti pe calea ferata au fost taiati de o firma care desfasura lucrari de defrisare in zona. Pentru remedierea defectiunilor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniilor de contact se actioneaza cu doua drezine pantograf pe ambele fire de circulatie", explica reprezentantii companiei.Pana la finalizarea interventiilor, patru trenuri de calatori au fost oprite in linie curenta, intre Crivina si Brazi, iar alte 6 trenuri stationeaza temporar in garile adiacente.Trenurile oprite intre Crivina si Brazi sunt: IR 1755 Bucuresti Nord - Suceava, R 3007 Bucuresti Nord - Brasov, R 5007 Bucuresti Nord - Buzau si IR 1574 Galati - Bucuresti Nord.In jurul orei 19:00, erau stationate in garile Crivina, Peris, Buftea trenurile 15003 Bucuresti Nord - Nehoiasu, IR 1551 Bucuresti Nord - Ploiesti Sud, 472-1 Bucuresti Nord - Curtici, 16089 Mangalia - Bucuresti - Brasov, 16035 Bucuresti Nord - Brasov, R 3009 Bucuresti - Brasov."Mentionam faptul ca personalul feroviar de specialitate actioneaza deja la fata locului pentru inlocuirea firului de contact, rupt de copacii prabusiti, dar si pentru inlocuirea componentelor avariate, astfel incat circulatia trenurilor sa se reia in conditii de siguranta, in cel mai scurt timp", precizeaza sursa citata.