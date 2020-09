Trafic intens pe DN1, pe sensul de urcare, la Comarnic si Busteni

Sunt semnalate valori de trafic in crestere pe sensul de urcare, fiind coloana in miscare pe tronsoanele kilometrice 103-107, intre localitatile Nistoresti si Comarnic, si 127 - 129, pe raza statiunii Busteni."Recomandam conducatorilor auto sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa respecte indicatiile politistilor prezenti la fata locului pentru fluidizarea circulatiei si sa manifeste o conduita preventiva in trafic", transmite Politia Rutiera.