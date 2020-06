Trafic intens spre litoral, in a doua zi a minivacantei de Rusalii. Deja sunt cozi

Ziare.

"Pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta valorile de trafic sunt in crestere, iar in zona primului tronson unde se executa lucrari de asfaltare (kilometrii 27-33) s-a format aglomeratie", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Potrivit sursei citate, pentru evitarea aglomeratiei si a zonelor cu lucrari de pe A 2 se poate folosi ruta alternativa DN 3, cu revenire pe autostrada la Fundulea sau Lehliu-Gara.Politistii le recomanda soferilor sa conduca prudent, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata, sa manifeste disciplina in trafic si sa se asigure temeinic la schimbarea benzii de rulare.