Trafic restrictionat luni si marti in Bucuresti pentru desfasurarea repetitiei si ceremoniei dedicate Zilei Nationale a Romaniei

30 noiembrie

1 decembrie

Potrivit Brigazii Rutiere, la solicitarea Ministerului Apararii Nationale, vor fi dispuse masuri de fluidizare si restrictionare a circulatiei, in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sau atunci cand situatia va impune acest lucru.Astfel, in vederea asigurarii unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta, pentru efectuarea repetitiei si a ceremoniei oficiale, in zilele de 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie, traficul rutier va fi restrictionat dupa cum urmeaza.*** in ziua de 30 noiembrie, intre orele 10,00 - 12,00, iar in ziua de 1 decembrie, intre orele 5,00 - 16,00:- pe Sos. Kiseleff, intre Piata Presei Libere si str. Arh. Ion Mincu cu mentiunea ca in Pasajul Presei Libere se va putea permite circulatia doar catre Piata Montreal, iar pe str. Arh. Ion Mincu traficul rutier se va desfasura normal;- pe bd. Maresal Prezan, intre Piata Charles de Gaulle si Piata Arcului de Triumf, precum si strazile adiacente;- pe str. Alexandru Constantinescu, intre bd. Marasti si Piata Arcului de Triumf;- pe bd. Maresal Alexandru Averescu, intre bd. Marasti si Piata Arcului de Triumf, precum si strazile adiacente;- pe str. Docentilor, intre str. Clucerului si str. Gheorghe Bratianu, precum si pe strazile adiacente;- pe str. Clucerului, intre str. Arh. Ion Mincu si bd. Maresal Averescu.*** pana pe 1 decembrie, ora 16,00, se va rezerva alveola statiei STB din Piata Arcul de Triumf, sensul de mers dinspre bd. Constantin Prezan catre Piata Presei Libere.*** Totodata, pana pe 1 decembrie, ora 16,00, se interzice stationarea autovehiculelor pe str. Docentilor.Brigada Rutiera recomanda urmatoarele rute ocolitoare:* sos. Bucuresti-Ploiesti - Piata Presei Libere - Piata Montreal - bd. Marasti - bd. Maresal Averescu - bd. I Mihalache - Piata Victoriei;* sos. Bucuresti-Ploiesti - Piata Presei Libere - Piata Montreal - bd. Marasti - bd. Maresal Averescu - str. Turda - Podul Grant;* Piata Victoriei - bd. Aviatorilor - bd. Nicolae Caramfil - bd. Aerogarii - DN 1;* sos. Stefan cel Mare - str. Barbu Vacarescu - bd. Aerogarii - DN 1.Politia solicita conducatorilor auto sa evite deplasarea in zona de desfasurare a evenimentului, sa circule cu maxima atentie, sa foloseasca rutele ocolitoare, sa nu parcheze autovehiculele in apropierea zonelor restrictionate pentru circulatie si sa opteze, in perioada mentionata, pentru transportul public de suprafata sau metrou De asemenea, Brigada Rutiera solicita respectarea semnalelor agentilor de politie rutiera aflati in trafic pentru devierea acestuia.Pietonilor le este recomandat sa circule cu atentie si sa traverseze strada numai prin locurile special amenajate.