Trafic restrictionat timp de doua saptamani pe drumul judetean dintre Pitesti si comuna Babana

"Urmare a Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges nr. 2 din 12.01.2021, incepand cu data de 18 ianuarie,circulatia autovehiculelor va fi restrictionata pe DJ 703E, (...) pe tronsonul cuprins intre intersectia cu strada Nicolae Labis (varianta Trivale - Gavana) pana la intersectia cu DC 163 (sat Ciocanai, comuna Mosoaia). Restrictiile rutiere sunt preconizate a fi aplicate in perioada 18-29 ianuarie, cu exceptia zilei de duminica, 24 ianuarie, insa termenul poate suferi modificari in functie de stadiul lucrarilor", se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Arges.Conform aceleiasi surse, drumul va fi inchis in intervalul orar 9.00-12.00, pentru a permite echipelor silvice sa identifice arborii care risca sa puna in pericol siguranta si sa intervina. Zona va fi semnalizata prin balize rutiere, iar la fata locului vor fi prezenti agenti din cadrul Biroului Rutier Pitesti."Traficul va fi deviat, in intervalul orar mentionat, pe DC 163 Ciocanai - Mosoaia si DN 67B Pitesti - Mosoaia - Poiana Lacului. Politistii argeseni va recomanda sa va planificati deplasarile luand in considerare restrictiile de circulatie impuse si sa respectati regulile de circulatie pe drumurile publice, adoptand o conduita preventiva si tinand cont de conditiile meteo-rutiere", se mai mentioneaza in comunicat.CJSU Arges a decis, pe 12 ianuarie, taierea arborilor care pericliteaza circulatia pe drumul judetean care asigura legatura intre municipiul Pitesti si comuna Babana. Sedinta a fost convocata de prefectul Emanuel Soare, dupa ce siguranta participantilor la trafic a fost pusa in pericol de arborii si crengile doborate din cauza zapezii.CITESTE SI: Reteaua medicamentelor contrafacute vandute in Romania. Un pacient cere 380.000 de euro "pentru daunele cauzate sanatatii si integritatii psihice"