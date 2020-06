Traficant de vestigii dacice furate din situri arheologice, condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare

Ziare.

com

Acesta a fost acuzat ca in perioada 2003 - 2010 a dobandit si detinut bunuri arheologice pretioase furate din patrimoniul cultural national, pentru a le restaura prin curatare si ulterior a le transfera prin vanzare, cunoscand ca acestea provin din actiunile de braconaj in siturile arheologice. Potrivit anchetatorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, doua "scuturi" dacice din bronz cu o valoare de 45.000 de dolari, 145 de kosoni de aur estimati la peste 100.000 de euro si doua tabule din bronz in valoare de 28.000 lire sterline au fost traficate de clujean."Condamna inculpatul Radu Horia-Camil la pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii continuate de spalare a banilor (trei acte materiale constand in: transferul proprietatii a doua scuturi dacice; dobandirea si detinerea a 145 de monede koson din aur si actul material privind tablele/placi epigrafice de bronz inscriptionate de la Troesmis). Dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 4 ani inchisoare aplicata inculpatului Radu Horia-Camil, pe durata unui termen de incercare de 7 ani compus din pedeapsa aplicata si un termen de incercare de 3 ani", se precizeaza in minuta hotararii instantei de judecata.Magistratii au mai dispus confiscarea speciala a celor 145 de monede koson din aur, ridicate de la Radu Horia, si a doua placi epigrafice de bronz, continand legile orasului antic Troesmis (sat Iglita, com. Turcoaia, jud. Tulcea), obiecte aflate in custodia Muzeului National de Istorie al Romaniei.In 2018, in sentinta penala pronuntata de Tribunalul Hunedoara, Radu Horia Camil a fost condamnat la trei ani de inchisoare, cu suspendare. In 2019, Curtea de Apel a dispus incetarea procesului ca urmare a prescriptiei faptelor, dar Parchetul a formulat recurs in casatie. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul si a dispus rejudecarea cauzei la Curtea de Apel, unde, in a doua procedura, s-a dispus condamnarea inculpatului.