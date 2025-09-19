Transport agabaritic, in noaptea de marti spre miercuri, pe ruta Ploiesti - Bucuresti

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti noaptea, incepand cu ora 20:00, pe ruta Ploiesti (Parc Industrial Ploiesti) - Bucuresti (Piata Presei Libere), va circula un transport agabaritic.

Traseul acestuia va fi DN1 Centura de Vest Ploiesti - autostrada A3 Ploiesti - Bucuresti - DN Centura Bucuresti - DN1.

"Intrucat trailerul are o latime de aproape 10 metri, nu va putea fi depasit, iar autovehiculele care circula din sens opus vor fi oprite pana la trecerea convoiului. Transportul se va desfasura etapizat, fiind asigurate pe traseu puncte de oprire in vederea fluidizarii circulatiei", se precizeaza in comunicatul Infotrafic.

Conducatorilor auto li se recomanda, in masura in care este posibil, sa evite utilizarea rutei pe care se va deplasa convoiul.

Primaria Capitalei anunta, la sfarsitul saptamanii trecute, ca monumentul "Aripi", dedicat Luptei Anticomuniste, a fost finalizat si va fi amplasat pana la sfarsitul anului in Piata Presei Libere, pe locul fostei statui a lui Lenin.

Monumentul "Aripi" reprezinta trei aripi stilizate cu o structura din otel inoxidabil. Conceptul artistic a fost realizat de sculptorul Mihai Buculei in urma unui concurs de solutii organizat in anul 2004.

Lucrarea are o greutate de 102 tone si o inaltime de aproximativ 24 de metri, iar soclul acoperit de granit pe care va fi amplasata are o inaltime de sase metri (prin comparatie, Arcul de Triumf are o inaltime de 27 de metri).

Ads