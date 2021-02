Circulatie feroviara intrerupta, in Olt. Un tren care circula pe ruta Craiova - Bucuresti s-a defectat

"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 901, intre statiile CF Balteni si Potcoava, judetul Olt, un tren de calatori , care circula pe relatia Craiova-Bucuresti, s-a defectat in linie curenta", a transmis, duminica, Centrul Infotrafic.Sursa citata a precizat ca, din acest motiv, circulatia feroviara este intrerupta, alte doua trenuri fiind oprite in statia CF Potcoava pana la remedierea defectiunii. Traficul feroviar a avut probleme in ultimele zile , desfurandu-se in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant. Doua trenuri cu locomotivele defecte pe raza Regionalei Bucuresti, vineri.