Un lider al retelelor de trafic de droguri a fost prins dupa ce s-a ascuns timp de 35 de ani. A folosit identitatea unui bebelus decedat

Barbatul in varsta de 72 de ani a fost pus sub acuzare in 1985 pentru ca ar fi condus Linia de Sud, o linie de cale ferata folosita pentru a transporta narcotice pe intreg teritoriul SUA.Din 73 de persoane arestate in acest caz, Farley a fost singurul care nu a fost prins pana acum.Procurorii federali l-au descoperit dupa ce guvernul a primit o cerere de reinnoire a pasaportului in februarie, folosind numele, data nasterii si numarul de asigurari sociale al bebelusului mort in 1955.Anchetatorii au descoperit certificatul de deces si au remarcat ca informatiile despre bebelus nu au fost inregistrate pana in 1983, neobisnuit pentru cineva nascut in 1954.