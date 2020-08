VIDEO Cum sunt traficati copiii Romaniei, intr-un documentar ravasitor difuzat de televiziunea franceza ARTE. Reteaua de infractori care-i exploateaza la cersit in Paris

Noul documentar reaminteste opiniei publice din Romania esecul rasunator al Justitiei din Romania in cazul Tandarei, unde la finalul anului 2019 toti cei 26 de inculpati, acuzati de trafic de copii, au fost achitati."Suntem pe ARTE. E despre copii din Romania pusi sa fure la Paris si despre reteaua de trafic de fiinte umane din spate. Deci despre subiectele zilei. Si e altfel decat ne spun politicienii ca este. Sau unele autoritati . Ramane numai realitatea mizera din spatele declaratiile decidentilor - am anihilat clanurile, toate formele de trafic, totul e sub control. Si am fost super patrioti cand am declansat emotia publica si toata adversitatea de care suntem capabili impotriva familiei care a adoptat-o pe Sorina - scapata din precaritatea cu care tratam, patrioti fiind, copii vulnerabili", a scris pe pagina ei de Facebook , fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna.Ce spune ultimul raport DIICOT despre problema retelelor de trafic uman Raportul de activitate al DIICOT pe anul 2019 cuprinde doar cateva aprecieri generale cu privire la problema retelelor de trafic de persoane.Este repetata informatia cum ca "Romania a ramas, in principal, o tara de origine pentru victimele traficului de persoane, aflate intr-o conditie de vulnerabilitate crescuta a unor segmente de populatie in cautare de oportunitati mai bune de viata", si ca "acest tip de infractiuni este in continuare intretinut de mirajul unei vieti mai bune si a obtineriiunor beneficii financiare facile, fara o minima pregatire, in afara granitelor".Mai mult insa, potrivit documentului citat, victimele acestor infractiuni nu sunt prada unui sistem organizat ci, procurorii vorbesc de o recrutare pe vechile metode precum "lover-boy""Traficantii folosesc in continuare cu maxim succes metoda de recrutare lover boy, dar nu au fost abandonate metodele clasice de recrutare, in care victimele accepta cu usurinta oferte dubioase si riscante de lucru, in diferite industrii, inclusiv cea a prostitutiei (legalizate ori tolerate in statele de destinatie), ajungand apoi ca prin diverse metode si forme de control fie obligate sa munceasca, sa se prostitueze sau sa cerseasca in folosul traficantilor.Din ce in ce mai mult, recrutarea initiala se realizeaza in mediul on-line, prin intermediuldiverselor site-uri de socializare, victimele avand reprezentarea unei imagini total diferite de realitatea existenta dincolo de monitor", se arata in raportul DIICOT.In plus, potrivit procurorilor anti-mafia tipul de racolare violenta caracteristic retelelor de proxenetism este in scadere."Au scazut semnificativ cazurile de trafic de persoane in vederea exploatarii sexuale comise in conditii de constrangere si violenta extrema, tendinta fiind aceea de a debuta cu infractiunea de proxenetism, in care relatia dintre subiecti este una colaborativa, cu o oarecare impartire a castigurilor obtinute, pentru ca ulterior, dupa o anumita perioada de timp care sa confere incredere si sa dea dependenta victimei, sa intervina cu adevarat exploatarea sexuala a acesteia in folosul exclusiv al traficantului", arata documentul citat.Alte referiri al retelele ce duc copii in tarile occidentale pentru a-i pune la cersit nu mai exista in toate celelalte 100 de pagini ale raportului.