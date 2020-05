Zece puncte de trecere a frontierei la granita romano-germana vor fi deschise joi

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, vor fi deschise punctele de trecere a frontierei: Petea si Urziceni - judetul Satu Mare, Valea lui Mihai, Bors si Salonta - judetul Bihor, Varsand, Turnu, Nadlac I si Nadlac II - judetul Arad, Cenad - judetul Timis.Tot pentru fluidizarea traficului in punctele de frontiera si pentru a veni in sprijinul persoanelor care nu se deplaseaza cu mijloace de transport personale, incepand cu aceeasi data si aceeasi ora, sunt operationale pe teritoriul Ungariei, in regim permanent, doua culoare de tranzit pentru transportul persoanelor cu microbuze/autocare, cu intrare in Romania prin P.T.F. Nadlac II - Autostrada si P.T.F. Bors, informeaza sursa citata.Intrarea in Romania prin cele 10 puncte de frontiera se realizeaza in regim permanent (24/24 de ore), cu respectarea conditiilor legale dispuse in contextul pandemiei: controlul specific la intrarea in tara, completarea declaratiei pe proprie raspundere si efectuarea triajului epidemiologic de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica in vederea stabilirii masurilor obligatorii de izolare/carantina la locuinta, dupa caz, carantina institutionalizata."Pentru punerea in aplicare a solutiilor de fluidizare a traficului la granita de vest, stabilite in cadrul intalnirii care a avut loc in (...) la Budapesta, pe 19 mai, intre ministrii de interne ai Romaniei si Ungariei, Ion-Marcel Vela si Sandor Pinter, sefii politiilor de frontiera din cele doua state au purtat o serie de discutii in cadrul carora au stabilit detaliile tehnice in vederea implementarii acestora la frontiera comuna", se mentioneaza in comunicat.Pentru informatii privind situatia punctelor de frontiera deschise traficului international, dar si pentru evitarea timpilor mari de asteptare de la granita dintre Romania si Ungaria, Politia de Frontiera face apel catre cetateni sa consulte comunicatele oficiale si aplicatia Trafic on-line la adresa: http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/.