Asociatia Pro Infrastructura despre o situatie ridicola la Timisoara: "Drum de acces urban, barat, culmea, cu o centura de 10 metri"

"De-a lungul anilor s-a intamplat ca autostrazile sau centurile rutiere construite de CNAIR sa taie in doua unele drumuri agricole, despartind recolta de agricultori. Dar prin avizele emise in februarie 2020 la centura Timisoara Sud avem o premiera: intreruperea definitiva a unui drum de acces urban, barat, culmea, cu o centura de 10 metri latime fara separare de sens, concept de secolul 19.Un sofer pe nume Marian Dobre, circuland din Timisoara spre Urseni a observat la intersectia cu viitoarea centura (https://goo.gl/maps/rVCF3GuC8x7QPNLF9) constructia unui element ciudat la marginea intersectiei: nu se potrivea nicicum cu o configuratie de sens giratoriu. Omul a intrebat in dreapta si-n stanga si asa a aflat ca... drumul lui spre casa nu va mai exista (plansa mai jos). Desi avizul primarului (https://bit.ly/3tpfFLH) are mai mult de un an, cetatenii afla abia in aceste zile ca drumul lor va fi barat de centura. Deplasarea Urseni-Timisoara dus-intors va fi cu 3,6 km mai lunga si se va face pe rute diferite la dus si la intors... Localnicii se organizeaza ca sa indrepte lucrurile in ceasul al doisprezecelea. Puteti sustine cauza lor aici: https://bit.ly/3n0lRrmAcesta nu este un caz izolat, este doar remarcabil ca premiera si prin absurdul situatiei. Procesul de avizare a proiectelor de catre primarii si consilii judetene este obscur: uneori primariile insista pe solutii aberante cum este cocoasa de la Focsani (milioane de soferi pe an vor ocoli 4 km). Alteori primarilor li se fac promisiuni in schimbul avizului, care apoi sunt onorate sau nu. Dar faptul ca procesul este complicat nu inseamna ca cetatenii trebuie sa fie complet exclusi. Pot fi observatori sau pot sa vada macar rezultatul, nu sa il afle cand e prea tarziu.Cerem Ministerului Transporturilor sa promoveze legislatie care sa oblige beneficiarul (CNAIR, CFR ) sa publice planse generale privind traseul si principalele puncte de interes: noduri, pasaje, parcari, atunci cand ele sunt trimise la unitatile administrativ-teritoriale (UAT). Cu alte cuvinte, sa le vada toti cei interesati, nu doar clasa politica si autoritatile. Beneficiarul trebuie de asemenea obligat sa anunte in presa locala si mediile sociale ale cetatenilor respectivelor localitati (exemplu:https://www.facebook.com/groups/urseni) care sunt plansele relevante pentru zona. Aceste planse trebuie afisate fizic si online de catre primarii. Aceasta legislatie ar permite si societatii civile sa aiba un punct de vedere in legatura cu pregatirea proiectelor de infrastructura, care este de obicei radacina tuturor problemelor ulterioare.Mentionam ca API a castigat in instanta de fiecare data cand a cerut informatii de proiectare de la autoritati care refuzau sa ni le puna la dispozitie (https://bit.ly/3mZQRYn). Dar de multe ori pana se termina procesul in instanta, se termina proiectul de construit. Ce rost are sa tinem la secret aceste informatii publice?Pe final cateva vorbe despre centura Timisoara Sud, lansata in 2017 pe baza unui studiu din 2011. Vorbim de 20 km de noi oportunitati de ciocnire fatala pe contrasens; astfel de proiecte de drum national fara separare de sens ar trebui interzise prin lege. Fireste ca studiul fiind asa de vechi, au fost necesare multe schimbari care s-au facut pe repede inainte, de exemplu la Drumul Boilor sau drumul spre Urseni, unde se vede ca graba a stricat treaba", a anuntat pe Facebook Asociatia Pro Infrastructura.