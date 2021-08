Încă un blocaj major la autostrada A8. Studiul de fezabilitate, prezentat în bătaie de joc la CNAIR de firma spaniolă contractată

Oficialii CNAIR au respins studiul de fezabilitate prezentat de compania spaniolă Acciona în ședință.Vicepreşedintele Asociaţiei “Împreună pentru A8“, Cătălin Urtoi, a atras atenția că această piedică va tergiversa și mai mult lucrările.„SF RESPINS!Acum la cald voi face referire doar la SF-ul de pe tronsonul Tg.Mureș - Tg.Neamt.1. SF-ul a fost RESPINS atât din punct de vedere CANTITATIV, cât și CALITATIV de către CNAIR!CNAIR a formulat mai multe observații, cuprinse într-un document de 27 pagini!În aceste condiții asociația Împreună Pentru A8 a solicitat:1. "Termen pentru finalizarea răspunsurilor" - Irinel BucurRăspunsul din partea celor de la Acciona a fost că până Luni, 6 Septembrie CNAIR va primi un termen concret.2. "În cazul în care nu veți trata cu seriozitate finalizarea acestui SF, asociația noastră va depune o plângere penală la Parchetul General. Ceea ce fac firmele de proiectare în acest moment este sabotaj al unor proiecte din Moldova, proiecte care țin de siguranța națională " - Ionel ApostolÎn aceste condiții solicităm celor de la USR PLUS și PNL să termine cu manipularea populației din Moldova.De luni de zile, asociația noastră atrage atenția că proiectele Moldovei și în special A8 sunt în întârziere!Nimeni nu a luat în serios intervențiile noastre, mai ales că noi veneam cu date clare de pe teren!Au mai fost și alte discuții pe tema celorlalte proiecte.Voi reveni...”, se arată în postarea lui Cătălin Urtoi.Vicepreşedintele Asociaţiei “Împreună pentru A8“, Cătălin Urtoi, susţine că studiul de fezabilitate pentru tronsonul Târgu Mureş-Târgu Neamţ finalizat recent este o mare bătaie de joc, el precizând că societatea civilă pregăteşte noi mişcări de protest în această toamnă.Cătălin Urtoi a mai scris recent pe Facebook că firma spaniolă ACCIONA, cea care a realizat studiul de fezabilitate pe tronsonul Târgu Mureş-Târgu Neamţ din cadrul A8, îşi bate joc de banii românilor şi de un proiect dorit de câteva milioane de moldoveni, cu acordul tacit al guvernanţilor.“Au fost mai întâi cei de la PSD , iar acum continuă cei de la USR PLUS PNL. După şedinţa care a avut loc ieri (luni – n.r.) la CNAIR, un lucru este cert: SF-ul pe tronsonul Tg.Mureş - Tg.Neamt/A8 nu a fost depus conform contractului! Specialiştii din CNAIR au declarat în şedinţa de ieri, după o săptămână de la depunerea SF-ului de către firma spaniolă ACCIONA, că SF-ul nu a fost depus conform contractului! Este incomplet, cu volume lipsă, iar formatul în documente scrise lipseşte, fiind depus doar sub forma a două stick-uri“, a precizat vicepreşedintele Asociaţiei “Împreună pentru A8“, Cătălin Urtoi.