Circulatia tramvaielor 41, suspendata timp de cinci zile. Se introduce linia de autobuze 641

Potrivit unui comunicat al companiei de transport urban, pentru preluarea calatorilor, va fi infiintata o linie naveta de autobuze cu indicativul 641, care va functiona intre terminalele "Piata Presei" si "Ghencea".Totodata, STB va moderniza in aceasta perioada peronul statiei de tramvai Uverturii. Este posibil ca aceste lucrari sa depaseasca termenul de 25 octombrie a.c., pana la care linia de tramvai va fi suspendata, astfel incat, odata cu reluarea circulatiei tramvaielor, STB SA anunta calatorii ca, pana la finalizarea modernizarii peronului, statia Uverturii va fi suspendata pentru tramvaie.Pe parcursul celor cinci zile, autobuzele liniei naveta 641 vor circula pe traseul Bd. Expozitiei, Bd. Marasti, Bd. Maresal Alexandru Averescu, str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crangasi, Sos. Virtutii, Pasajul Lujerului, str. Brasov, Bd. Ghencea si vor efectua opriri in statii, astfel: pe sensul spre terminalul "Ghencea" - pe Bd. Marasti, in statiile "Agronomie" (amplasata in zona Institutului Agronomic) si "Casin" (amplasata dupa intersectia cu str. Alexandru Constantinescu); pe str. Turda, in statiile "Bd. Ion Mihalache" (amplasata dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache) si "Pasajul Grant" (amplasata inainte de Pasajul Grant); pe Calea Crangasi si pe Sos. Virtutii, in statiile liniei de autobuz 178, precum si in noua statie "Bd. Uverturii" (amplasata inainte de Bd. Uverturii); pe str. Brasov, in statiile liniilor de autobuz 105, 173 si 221, precum si in noua statie "Bd. Timisoara" (amplasata dupa intersectia cu Bd. Timisoara); in terminalul "Ghencea", in statia liniei regionale R425, iar pe sensul spre terminalul "Piata Presei" - pe str. Brasov, in statiile liniilor de autobuz 105, 173 si 221, precum si in noile statii "Drumul Taberei" (amplasata in zona Bisericii Sf. Vineri) si "Bd. Timisoara" (amplasata inainte de intersectia cu Bd. Timisoara); pe Sos. Virtutii, in noua statie "Bd. Uverturii" (amplasata dupa intersectia cu Bd. Uverturii), apoi in statiile liniei de autobuz 178; pe Sos. Crangasi, in statiile liniei 178; pe str. Turda, in noua statie "Turda" (amplasata dupa Pasajul Grant); pe Bd. Maresal Alexandru Averescu, in statia de tramvai "Bd. Ion Mihalache" (amplasata dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache); pe Bd. Marasti, in statiile de tramvai "Casin" (amplasata dupa intersectia cu str. Alexandru Constantinescu) si "Agronomie" (amplasata in zona Institutului Agronomic); la terminalul "Piata Presei", in statiile liniilor de autobuz 261 si 304."Societatea de Transport Bucuresti va monitoriza cu atentie functionarea liniei 641 si va interveni operativ in reconfigurarea programului de circulatie , in cazul in care cererea de transport o va impune. De asemenea, pentru fluidizarea traficului in zonele aglomerate de pe traseu, STB SA va colabora cu agentii de politie ", se spune in comunicatul STB.