Autobuzele autonome vor circula si in Romania. Ce oras cumpara autovehicule fara soferi

Primaria va cumpara mijloace de transport in comun de ultima generatie, care se pot deplasa fara sofer. Deja licitatia a fost lansata pe 22 aprilie, autobuzele fiind destinatetransportului public de persoane.Potrivit SEAP, valoarea estimata a achizitiei este de 27,35 milioane de lei, urmand sa fie achzitionate 14 autovehicule autonome. Un astfel de autovehicul poate transporta 10 persoane.Pentru inceput, autobuzele vor fi testate timp de un an, iar daca toata lumea este multumita proiectul va fi extins pe fonduri europene. In prezent, doar putine orase europene au astfel de transport, autobuze autonome putand fi intalnite in Paris, Lyon sau Viena.