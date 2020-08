Cum a fost afectata Uber de criza COVID: a crescut cererea pentru livrarea mancarii, dar a scazut numarul curselor de transport

In pofida provocarilor mari, compania a aratat ca isi mentine obiectivul de a deveni profitabila in termeni ajustati inainte de sfarsitul anului 2021, datorita masurilor de reducere a costurilor si a unui bilant contabil solid.Uber a inregistrat in trimestrul al doilea o pierdere ajustata inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA) de 837 de milioane de dolari.Cursele de ride-hailing, care asigurau in trecut aproape doua treimi din veniturile Uber, au crescut cu 5 puncte procentuale fata de minimul atins in aprilie, dar rezervarile brute au ramas cu 75% sub nivelul anului trecut.Compania a raportat pentru intervalul aprilie-iunie o pierdere neta de 1,8 miliarde de dolari, care include costurile legate de concedierea a 23% din forta de munca globala, in perioada analizata, cand infectiile cu noul coronavirus au continuat sa se raspandeasca in Statele Unite, cea mai mare piata a Uber.Numarul utilizatorilor activi ai platformei s-a redus aproape la jumatate, in termeni anuali, de la 99 de milioane la 55 de milioane.Veniturile Uber au scazut in trimestrul al doilea cu 29%, la 2,24 de miliarde de dolari, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, fiind peste asteptarile analistilor, de 2,18 miliarde de dolari potrivit datelor IBES oferite de firma Refinitiv.Veniturile Uber Eats s-au dublat la 1,2 miliarde de dolari, sustinute dee cererea mai mare pentru livrari, americanii continuand in mare parte sa stea acasa.Uber a anuntat luna trecuta ca a cumparat compania Postmates, pentru 2,65 de miliarde de dolari pentru a-si extinde afacerile de livrare de bunuri zilnice.In pofida problemelor avute de segmentul de ride-hailing, acesta a fost singurul care a generat un profit EBITDA ajustat, de 50 de milioane de dolari.Uber Eats a consemnat in schimb o pierdere EBITDA ajustata in scadere.