Dosar penal in Vrancea pe numele unei persoane care a transportat o urna mobila desi nu avea acest drept

"In comuna Racoasa a fost sesizat faptul ca este transportata urna mobila fara respectarea regimului prevazut de lege. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea regimului urnei de vot - art.390", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache.Potrivit Ministerului de Interne, pana la ora 15.00 s-au primit 318 de sesizari referitoare la posibile contraventii sau infractiuni electorale, dar 119 nu s-au confirmat in urma primelor verificari.Cu privire la alte 111 sesizari, se efectueaza in continuare verificari.Pana la aceasta ora, au fost aplicate 54 de sanctiuni contraventionale, fiind aplicate 20 de avertismente scrise si 34 de amenzi in valoare de 38.000 de lei.Cele mai frecvente fapte contraventionale sesizate au fost de continuare a propagandei electorale, sfatuirea alegatorilor cu cine sa voteze, fotografierea sau filmarea buletinului de vot.In plus, se efectueaza cercetari cu privire la 37 de infractiuni precum coruperea alegatorilor sau frauda la vot.