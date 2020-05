Elevii vor beneficia de transport gratuit. Operatorii care refuza vor ramane fara licenta

Ziare.

"Astazi, am facut un pas extrem de important intr-o problema despre care au vorbit guverne la rand, dar pe care niciun guvern nu l-a realizat pana la Guvernul Orban. Vorbim despre transportul gratuit pentru elevi.Astazi, prin ordonanta de urgenta, am decis ca operatorii de transport sa asigure transportul gratuit al elevilor sub sanctiunea incetarii contractelor, fie de delegare a serviciului public de transport, sau chiar a retragerii licentei de traseu in cazul transportului interjudetean", a aratat vicepremierul, intr-o declaratie de presa sustinuta la finalul sedintei de guvern.Potrivit lui Turcan, consiliile judetene vor avea obligatia sa includa aceasta conditie in contractele cu operatorii de transport."In felul acesta sute de mii de copii care pana acum erau vaduviti de un drept fundamental - si anume de educatie gratuita de calitate, dar si de siguranta a vietii personale - au primit o mana de ajutor din partea Guvernului Orban.Cum se deruleaza acest proces? Licentele au fost prelungite, consiliile judetene preiau aceste licente sau contractele de servicii publice cu operatorii de transport si au obligatia sa puna aceasta conditie, ca acestia sa realizeze transportul gratuit", a spus Turcan.